Annunciata la line up definitiva de DRIP FESTIVAL alla Trentino Music Arena 29 e 30 agosto 2024

Dopo i live degli artisti della nuova scena musicale Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete, Deva, Fabrizio Moro, Il Tre, Kelly Joice, I Santi Francesi, Margherita Vicario, il nuovo appuntamento è il 29 e il 30 agosto 2024 con le masterclass e i casting dei contest pomeridiani e i concerti di “DRIP FESTIVAL” con Capo Plaza, Neima Ezza, Naska, Rondo Da Sosa, Valentina Carati, Don Ft Cromo, Rebel Rootz e a seguire il concerto degli Europe martedì 3 settembre.

DRIP FESTIVAL è un evento di due giorni dedicato agli amanti della musica trap/rap, un’occasione straordinaria per potersi immergere in un’atmosfera di pura elettricità musicale.

Giovedì 29 agosto

Rondo De Sosa

Rapper milanese classe 2002 cresciuto nel quartiere popolare di San Siro che ha un ruolo fondamentale nella sua formazione e nella sua musica. Si avvicina alla musica grazie alla madre che gli fa ascoltare pezzi rap classici di Fabri Fibra o Emis Killa. Nel 2020 pubblica su YouTube il suo primo freestyle che raggiunge ottimi risultati per il suo sound che fin dall’inizio va verso i suoni uk della drill chiaramente mischiati ai suoni tipici del rap milanese.

Neima Ezza

Rapper di origini marocchine, ma cresciuto tra i quartiere milanesi di San Siro e Baggio in una casa popolare dove entra a contatto con il rap, trovando da subito nel genere una forte voglia di rivalsa. Pubblica nel 2018 la prima parte di “Essere Ricchi” a cui seguono altri due episodi. L’anno seguente pubblica un brano che si discosta dai precedenti sia per mood di scrittura che per sound e viene notato da Yalla Movement, la label di Big Fish e Jake La Furia, che decide di prendere l’artista sotto la sua ala.

Capo Plaza

Rapper originario di Salerno, debutta sul proprio canale YouTube nel 2013. In vetta alle classifiche FIMI dal 2017, negli anni collabora, tra gli altri, con Sfera Ebbasta, Peppe Soks, Young B, Izi, Ghali, DrefGold, AVA, MojoBeatz, Charlie Charles, Daves The Kid, Ninho, Emis Killa, Gué Pequeno, Noyz Narcos, Luché, Dani Faiv, Fabri Fibra, e ha all’attivo quattro album.

Venerdì 30 agosto

Valentina Carati

Cantautrice e influencer bolognese, inizia la sua carriera a tre anni partecipando a diverse edizioni dello Zecchino D’Oro e ha vinto Una Voce per l’Europa/ A Voice for Europe 2018. Negli anni ha collaborato con Francesco Renga, Povia, Irene Grandi e Andrea Bocelli e ha aperto i concerti di Katia Ricciarelli, Fausto Leali, Tiromancino e duettato con il cantautore Franco Fasano nei suoi concerti.

Don Ft. Cromo

Don (Ennio Richiedei), artista della provincia di Brescia, scopre la musica per ovviare ai problemi di salute e riscopre in questa scrittura il vero scopo della sua vita, collabora con vari artisti e riscuote successi nella sua zona, decide in fine di registrare e produrre la sua musica che parla della strada dove si incontra gente e si vive al di fuori delle normali regole di società.

Cromo, classe ’98, inizia a produrre musica nell’estate del 2013 assieme a Kalt e dopo vari live e singoli, a dicembre 2015 decide di produrre il suo primo Mixtape ufficiale “CK-47”. Inoltre Cromo è attivo come freestyler dall’estate 2015, vincendo alcuni contest nella propria città (il primo al Crazy Bull con ospite Ensi) e partecipando a vari altri in giro per l’Italia (come il Tecniche Perfette semifinale Lombardia). Nel 2018 fa uscire il primo disco solista intitolato “Oro Cromato” che totalizza circa 30 milioni di streaming su Spotify. Il progetto vanta collaborazioni come quelle con Vegas Jones, Vaz Te e G Pillola. I brani ” Cromito Loco” e “Italieno” diventano dischi d’oro. Cromo sente la voglia di cimentarsi in un progetto più leggero e fa uscire nel 2020 “PuroSangue Mixtape” che vanta collaborazioni con nomi illustri della scena come Clementino, Bresh & Disme. Nel 2023 esce con un EP di 8 tracce che si chiama

“Loco”.

Rebel Rootz

Band trentina di ispirazione reggae il cui sound nasce dalla contaminazione di personalità diverse, all’attivo sia in studio che live dal 2010. Il grande impatto musicale e la naturale capacità di coinvolgere il pubblico, rende questa band unica, energica e solare. I Rebel RootZ sono: Massimo Fontanari (voce e chitarra), Carlo Villotti (chitarra e cori), Francesco Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere), Michele Tasin (tastiere e cori), Loris Dallago(batteria).

Naska

Cantautore e rapper di origini marchigiane. Nel 2014 esordisce su YouTube pubblicando i suoi primi pezzi di stampo rap, per poi passare a settembre 2020 in maniera più decisa verso il pop-punk. Naska cresce con la scena pop punk e punk rock di blink-182, Sum 41 e Green Day, per poi appassionarsi alla emo trap americana capitanata dal cantante Lil Peep, influenze che trovano ampio spazio nella sua musica. Tra i suoi ascolti ci sono anche Nirvana, Radiohead e The Strokes.

I concerti di DRIP FESTIVAL saranno aperti dai vincitori del TMA CONTEST dedicato alle band trentine che saranno comunicati a metà agosto.

Negli stessi giorni, nel pomeriggio, presso la Trentino Music Arena a Trento si svolgeranno, inoltre, le ultime fasi casting e masterclass dei contest “European Voice & Sound” e “International Voice & Baby Talent Festival”.

Info abbonamenti DRIP Festival:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-drip-festival/242000

I contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” (per cantanti e musicisti tra i 3 e i 14 anni) e “EUROPEAN VOICE & SOUND” (per cantanti e musicisti dai 14 anni in su), organizzati da Nove Eventi Srl, hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. Per ognuno dei due contest è previsto un vincitore per la categoria Best Vocal Performance (BVP) e un vincitore per la categoria Best Instrumental Performance (BIP).

Le iscrizioni sono gratuite e sono aperte fino alla metà del mese di agosto e permettono di salire sul palco prima dei più importanti artisti della nuova scena musicale.

“TMA CONTEST – Sali sul palco della Trentino Music Arena” è il contest organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara per dare l’opportunità ad artisti trentini e band trentine di salire sul palco della Trentino Music Arena in apertura dei concerti dei grandi artisti di DRIP Festival (Capo Plaza, Neima Ezza, Naska, Rondo Da Sosa, Valentina Carati, Don Ft Cromo, Rebel Roots) e Ragazzi in festa (Gemelli Diversi, Chiello, Boro Boro, Deva, La Rua, Achille Lauro, Oreste Castagna ed il mondo dei bimbi, The Kolors).

A metà agosto saranno comunicati i vincitori del contest.

Info e dettagli: https://www.tmacontest.it/



La Trentino Music Arena è la location che ospita anche quest’anno i contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “TMA CONTEST – Sali sul palco della Trentino Music Arena” e i concerti di “Trentino Spettacolo & Musica”, “Trentino Love Fest | Charity Event”, “DRIP Festival” e “Ragazzi in festa”.

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA

