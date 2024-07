ANNACHIARA CECERE: fuori il nuovo singolo  “FLASHBACK”

Pubblicità

Dal 19 luglio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “FLASHBACK”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere.

“FLASHBACK” è un brano che parla di un’amicizia molto profonda che a tratti sembra sfoci in amore, ma in realtà rimane sempre un “non detto”. I rapporti umani sanno essere talmente inaspettati e travolgenti da non riuscire ad avere una forte identità ben definita, oppure semplicemente non ne hanno bisogno perché l’unica cosa che conta è l’emotività derivante da essi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Purtroppo la vita ti porta spesso a prendere strade diverse, così è successo fra noi due e non parlo necessariamente di una storia d’amore ma anche di una forte amicizia che a volte, può diventare altro anche se i propri sentimenti non vengono confessati in maniera esplicita“

Il videoclip di “FLASHBACK” è stato girato in una casa antica (Annachiara ha scelto la casa di sua nonna) per risaltare al meglio il concetto dei ricordi di cui si parla. La presenza di elementi come ad esempio il caffè oppure le foto esaltano il senso di malinconia che ricorre nel testo del brano.

Biografia

La giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere, classe 97, si avvicina alla scrittura e al mondo del canto iniziando a prendere lezioni a 20 anni presso il Francesco Ruocco Vocal Studio di Salerno. Dopo 3 anni di studi inizia a pubblicare alcuni brani. Ha all’attivo due inediti dal titolo “Una luna blu” e “Stasera non ti giudico”, che hanno ottenuto, in particolare il secondo, ottimi riscontri sui social superando su YouTube il milione di stream e 1 milione e mezzo su TikTok , facendosi notare anche da Exclusive Magazine che l’ha nominata fra i 5 emergenti più promettenti.

Nell’estate 2023 escono i brani “Non cercarmi mai” e “Lasciati andare” che hanno ottenuto ottimi riscontri nella Top 30 Emergenti e nella classifica Pop Web. Il terzo singolo del 2023 “Dimmi adesso” ottiene ottimi risultati anche su YouTube ricevendo quasi 1400 like. Chiude il 202 con “Dannato mistake” riconfermandosi nuovamente nelle classifiche ed anche sui social ed inizia il 2024 con i brani “Persa Nel rumore” e “23 drammi” e prosegue con “Verso un sole”. Inaugura l’estate pubblicando il brano “Everest”.

