Anna Mastropasqua è Miss Cinema Puglia 2024

Pubblicità

Condividi

Anna Mastropasqua conquista il titolo di Miss Cinema Puglia 2024

Giovinazzo, una città affacciata sulla bellezza e sempre più attrattiva per le produzioni cinematografiche, è stata il palcoscenico della finale regionale di Miss Italia, dove Anna Mastropasqua, 18enne di Zapponeta, è stata incoronata Miss Cinema Puglia 2024. La giovane, fresca di diploma al liceo delle scienze umane, ha ottenuto questo prestigioso titolo domenica 25 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Pubblicità

Un evento memorabile con protagonisti d’eccezione

La serata è stata resa speciale dalla presenza della regista Rossella De Venuto, vincitrice di un David di Donatello, che ha avuto l’onore di incoronare Anna, insieme al presidente del Consiglio Comunale di Giovinazzo Francesco Cervone. La serata, organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, ha beneficiato del patrocinio della Città di Giovinazzo.

Una conduzione di classe e intrattenimento di qualità

Alla conduzione dell’evento, Christian Binetti, noto presentatore televisivo, affiancato da Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023. Gli ospiti della serata hanno potuto godere della straordinaria performance della cantante Annalisa Marella, in arte Deva, che ha reso omaggio a Mia Martini, e delle esilaranti gag del comico Tommy Terrafino di “Made in Sud”.

Moda e stile in passerella

Durante la serata, le concorrenti hanno sfilato con gli splendidi abiti di Moda Sposi Atelier – Via della Spiga Milano, un punto di riferimento per il fashion wedding e la cerimonia in Puglia. L’hair style delle partecipanti è stato curato da Teresa Coiffeur di Bisceglie per Framesi, azienda leader nel settore dell’hairbeauty professionale.

Grazie agli sponsor per il loro supporto

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile questo evento: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style, Zingrillo.com, Netium fitness & Wellness club, e molti altri che hanno contribuito al successo della serata.

Lascia un commento!

Cosa ne pensi della vittoria di Anna Mastropasqua come Miss Cinema Puglia 2024? Esprimi la tua opinione nel form qui sotto.