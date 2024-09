Angelini Pharma: nuovi dati su cenobamato dimostrano benefici prolungati nel trattamento dell’epilessia

Pubblicità

Introduzione ai nuovi dati clinici

Angelini Pharma ha recentemente presentato i risultati di studi clinici a lungo termine riguardanti il cenobamato, un farmaco approvato per il trattamento dell’epilessia focale negli adulti. I dati, resi noti durante il 15° Congresso Europeo sull’Epilessia (EEC) a Roma, mostrano una riduzione sostenuta delle crisi epilettiche e un miglioramento del profilo di tollerabilità nel trattamento a lungo termine.

Studio di estensione C017: cinque anni di efficacia

Uno degli studi chiave presentati, l’analisi post-hoc dello studio di estensione in aperto C017, ha dimostrato che il cenobamato offre un beneficio duraturo su un arco temporale di cinque anni. Questo risultato è stato osservato in pazienti con epilessia focale non controllata e include diverse eziologie, comprese quelle difficili da trattare come la Sclerosi Temporale Mesiale (MTS).

Questi risultati confermano l’importanza del cenobamato come terapia a lungo termine per una vasta gamma di pazienti con epilessia resistente, offrendo un miglior controllo delle crisi.

Tassi di mantenimento: successo dopo tre anni di trattamento

Un altro dato significativo proviene dall’analisi post-hoc dello studio C021, che ha rilevato tassi di mantenimento elevati del trattamento con cenobamato dopo tre anni. Questi tassi variavano dal 60,3% al 77,9%, indipendentemente dall’eziologia, sottolineando la sicurezza e tollerabilità del farmaco anche nel lungo termine.

Il mantenimento del trattamento è un indicatore fondamentale per misurare l’efficacia di una terapia antiepilettica, e questi risultati suggeriscono che il cenobamato possa essere una scelta valida per i pazienti con epilessia resistente ai farmaci.

Profilo di tollerabilità: meno eventi avversi con un solo farmaco

Una terza analisi ha messo in evidenza che l’aggiunta di cenobamato a un solo altro farmaco antiepilettico (ASM) ha migliorato il profilo di tollerabilità rispetto all’uso in combinazione con due o più ASM. I pazienti trattati con cenobamato e un solo ASM hanno sperimentato meno eventi avversi e una più rapida risoluzione degli stessi, dimostrando un potenziale vantaggio nell’utilizzo del farmaco in fasi più precoci della terapia.

Prospettive future

Questi nuovi dati rafforzano il ruolo del cenobamato come trattamento efficace e ben tollerato per l’epilessia focale resistente. Angelini Pharma continua il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone affette da epilessia, con l’obiettivo di ridurre le crisi e migliorare la qualità della vita dei pazienti.