Andrea Mingardi riceve il Premio Pierangelo Bertoli – A Muso Duro

Domenica 10 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Carani di Sassuolo (Modena), ANDREA MINGARDI riceverà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO.

La cerimonia di consegna si svolgerà domenica 10 novembre alle ore 21.00 al Teatro Carani (via Giovanni Mazzini 28), dove il cantautore e showman bolognese verrà premiato con il prestigioso Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro”. Questo importante riconoscimento celebra la sua straordinaria carriera come cantautore e scrittore italiano, che ha saputo spaziare con successo tra diversi generi musicali, dal rock al blues.

Con la sua inconfondibile voce “black”, Andrea Mingardi ha firmato canzoni di successo per artisti come Mina, Adriano Celentano, gli Stadio e molti altri, oltre che per se stesso. Artista poliedrico, che nella sua carriera ha saputo toccare anche le corde della comicità, è stato forse “sottovalutato” dai critici musicali, ma ha proseguito il suo percorso con grande successo, senza mai scendere a compromessi.

Commenta Andrea Mingardi a proposito del prestigioso premio: “Data l’età, ho accatastato riconoscimenti di ogni tipo. Pochi te li danno perché meriti veramente e parecchi ti arrivano perché scorrendo il registro di classe non avevano rintracciato nessuno fino alla lettera “M”. In questo caso è diverso. Tre sono i fattori fondamentali: Sassuolo, patria dei patron del novanta per cento dei locali che ho inaugurato con i miei Supercircus, Alberto, valente figlio d’arte e suo papà Pierangelo. Che sia superfluo ricordare il Poker, l’Otto Club, il Picchio Verde e il Picchio Rosso? Direi di no. È storia, grande storia. Solo la lungimiranza di certi imprenditori e amici ha fatto sì che a mezzo secolo di distanza tutti si ricordino di un’era insuperata. Albertone, degno erede di un grande padre, a cui sono molto affezionato, segue le orme di un artista di grande talento e coraggio. Appunto, Pierangelo, a cui mi lega un’amicizia che me lo fa ricordare come un eroe che sapeva parlare alla gente. Non era facile partire da un paese e affermarsi con canzoni che sopravvivono ancora oggi non per nostalgia ma per poesia e attualità. Il Premio Bertoli mi giunge come una buona notizia a confermare che il vento soffia ancora. Grazie”.

Attualmente, Andrea Mingardi è impegnato in diversi progetti, tra cui la scrittura di un nuovo libro di prossima pubblicazione, oltre a numerose altre iniziative artistiche che confermano la sua instancabile vena creativa.

Biografia

Andrea Mingardi, musicista, cantante, scrittore, bolognese D.O.C, in prima fila nell’impegno solidale, è tra i fondatori della Nazionale Cantanti di calcio. Vincitore del “Premio miglior bluesman Italiano”, e il “Premio Stella d’Argento”. Nella sua carriera collabora con grandi artisti, tra cui Gianni Morandi, Franco Califano, Jose’ Feliciano, Wilson Picket, Lucio Dalla, Mina, Blues Brothers, Patty Smith. Nel 2000 esce il CD “Ciao Ràgaz”, raccolta di canzoni dialettali a cui partecipano Morandi, Guccini, Carboni, Stadio e altri. Disco di platino in un mese dall’uscita, si propone di esportare il nostro idioma dandogli dignità di lingua. Nel 2001 rilegge “Pierino e il lupo”, di Prokofiev, accompagnato dall’orchestra dell’Università di Bologna. Nel 2004 partecipa a Sanremo con i Blues Brothers ispirando la formazione della nuova “RossoBlues Brothers Band”, con la quale registra dal vivo il nuovo LP, “Tribute to Ray Charles”. È autore del brano “Mogol Battisti”, interpretato con Mina e contenuto nell’album “Bau” e del libro “Permette un ballo, Signorina?”, edito da Mondadori, in breve best seller per la collana “Gli Oscar Mondadori”. Sua è la canzone “Amiche mai”, scelta da Mina e Ornella Vanoni per il primo duetto della loro storia musicale e per il quale è insignito del “Premio Personalità Europea” in Campidoglio. A Los Angeles ha ricevuto il prestigioso premio Italian Music Awards per il suo disco “Tribute to the Genius” dedicato a Ray Charles. È del 2023 il conferimento della TURRITA D’ARGENTO del Comune di Bologna. Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 luglio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 26 luglio “Bologna in Champions League” il nuovo singolo. Il primo Agosto 2024 alla presenza di Luciano Tirincanti, responsabile dell’Associazione Gaspare Tirincanti, Paolo Gualandi di Coswel, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, è stata conferita all’artista bolognese la pergamena di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, il riconoscimento che viene assegnato per la frequentazione e l’affetto dimostrato verso la città che Mingardi considera come una seconda casa.

