Andrea Mingardi nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Si aggiungono nuove date al tour

Giovedì 1° agosto 2024, ANDREA MINGARDI è stato nominato “AMBASCIATORE DI RICCIONE NEL MONDO”. Annunciati nuovi appuntamenti live.

Giovedì 1° agosto, il palco del Riccione Summer Jazz in Piazzale Ceccarini a Riccione ha ospitato una serata indimenticabile in occasione del concerto di Andrea Mingardi, che ha festeggiato il suo compleanno in uno scenario festoso, circondato dal calore del suo pubblico e dalla bellezza della Riviera Romagnola.

La serata ha assunto un significato ancora più speciale quando il cantautore e showman bolognese ha ricevuto dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Il titolo è stato conferito all’artista per la sua costante presenza nella città e per il profondo affetto che nutre per essa, considerandola una seconda casa.

Commenta l’artista: «Ieri sera, verso la fine del concerto che ho tenuto coi miei grandi Supercircus a ridosso del Palazzo del Turismo di Riccione, in occasione del mio compleanno il Comune mi ha fatto un bel regalo. Il sindaco, l’amico Luciano Tirincanti e lo sponsor Coswell nella veste di Paolo Gualandi, mi hanno conferito un graditissimo onore. Sono stato nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Magnifico! D’ora in avanti ovunque mi recherò rappresenterò la mia città e l’amatissima Riccione a cui mi legano aneddoti, concerti, storie e amicizie indelebili. Sarà come camminare eternamente con i piedi sulla sabbia. Grazie!»

Prosegue con nuovi appuntamenti il tour di Andrea Mingardi. Lo spettacolo ripercorrerà oltre cinquant’anni di storie, eventi e cambiamenti, con l’esecuzione di brani di fama mondiale che ancora oggi sono punti di riferimento per tutti noi.

CALENDARIO CONCERTI:

29 luglio – San Pietro in Casale (BO) – proiezione Bologna i ❤️you

01 agosto – Riccione – Summer Jazz Festival – Piazzale del turismo

03 agosto – Ravenna -Piazza San Francesco

04 agosto – San Lazzaro di Savena -Fiera di San Lazzaro – (BO)

08 agosto – Arena Spada – Brisighella (RA)

13 agosto – Bologna Piazza Maggiore – proiezione Bologna i ❤️you

16 agosto – agosto con noi – Campo sportivo – Ozzano (BO)

23 agosto – Riccione proiezione Bologna i ❤️you

24 agosto – Riccione – Terrazza del Palazzo dei Congressi

28 Agosto – Piazza della Vittoria a Sestola (MO)

30 agosto – Ferrara – Castello Festival “Una voce per l’Europa”

08 settembre – Porretta Terme per Porretta Music Festival

Biografia

Andrea Mingardi, musicista, cantante, scrittore, bolognese D.O.C, in prima fila nell’impegno solidale, è tra i fondatori della Nazionale Cantanti di calcio. Vincitore del “Premio miglior bluesman Italiano”, e il “Premio Stella d’Argento”. Nella sua carriera collabora con grandi artisti, tra cui Gianni Morandi, Franco Califano, Jose’ Feliciano, Wilson Picket, Lucio Dalla, Mina, Blues Brothers, Patty Smith. Nel 2000 esce il CD “Ciao Ràgaz”, raccolta di canzoni dialettali a cui partecipano Morandi, Guccini, Carboni, Stadio e altri. Disco di platino in un mese dall’uscita, si propone di esportare il nostro idioma dandogli dignità di lingua. Nel 2001 rilegge “Pierino e il lupo”, di Prokofiev, accompagnato dall’orchestra dell’Università di Bologna. Nel 2004 partecipa a Sanremo con i Blues Brothers ispirando la formazione della nuova “RossoBlues Brothers Band”, con la quale registra dal vivo il nuovo LP, “Tribute to Ray Charles”. È autore del brano “Mogol Battisti”, interpretato con Mina e contenuto nell’album “Bau” e del libro “Permette un ballo, Signorina?”, edito da Mondadori, in breve best seller per la collana “Gli Oscar Mondadori”. Sua è la canzone “Amiche mai”, scelta da Mina e Ornella Vanoni per il primo duetto della loro storia musicale e per il quale è insignito del “Premio Personalità Europea” in Campidoglio. A Los Angeles ha ricevuto il prestigioso premio Italian Music Awards per il suo disco “Tribute to the Genius” dedicato a Ray Charles. È del 2023 il conferimento della TURRITA D’ARGENTO del Comune di Bologna.

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 luglio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 26 luglio “Bologna in Champions League” il nuovo singolo.

