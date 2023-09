Ancora scosse di terremoto in Toscana a Marradi (Firenze) max 3.2 oggi 20 settembre

Condividi

Altre scosse di assestamento si sono verificate nella zona di Marradi in provincia di Firenze stanotte 20 settembre

La scossa di maggiore intensità di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte di oggi mercoledì 20 settembre a Marradi in provincia di Firenze in Toscana alle 00:50.

Evento sismico e magnitudo

La scossa di terremoto facente parte di uno sciame sismico in corso da due giorni è stata registrata oggi in Toscana ed ha interessato la zona di Marradi in provincia di Firenze.

L’evento sismico di maggiore intensità tra quelle verificatesi nella giornata di oggi è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi mercoledì 20-09-2023 ore 00:50:11 con magnitudo 3.2 della scala Richter.

Ipocentro del terremoto

Secondo quanto si apprende dal sito dell’INGV la scossa di terremoto ha avuto una profondità (ipocentro) di 7 Km.

Epicentro del terremoto

L’epicentro del terremoto è stato individuato alle coordinate 44.0840, 11.6500 a 3 km ad est di Marradi (FI), a meno di dieci chilometri dai comuni di Tredozio e Palazzuolo sul Senio.

Danni

Non sono segnalati ulteriori danni rispetto a quelli registrati.

