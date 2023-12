AMTF AVVOCATI: PARTNER DELLA LEDA DI PIETRO NOMINATA

Condividi

Milano, 12 dicembre 2023 – AMTF Avvocati è lieto di annunciare la nomina dell’avvocato Leda Di Pietro a Partner.

Leda Di Pietro, approdata in AMTF Avvocati nel 2016, ha maturato negli anni una notevole competenza nel campo delle infrastrutture di rete e nel settore media in generale, assistendo, con il suo team, i clienti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. È attiva all’interno del dipartimento di Diritto Commerciale dal 2017. La sua nomina a Partner, la prima di AMTF Avvocati per crescita interna, riflette la crescita della boutique milanese nel settore Corporate & Commercial confermatasi anche nel 2023.

“La nomina di Leda si inserisce nel contesto di rafforzamento in continuità del dipartimento di cui lei fa parte, e soprattutto alla luce degli ottimi risultati che ha ottenuto insieme a tutto il team, anche in termini di feed back dei nostri clienti e alla effettiva crescita dello stesso”, commenta Michele Gioffrè , socio fondatore di AMTF Avvocati insieme ad Alberto Crivelli, che così conclude: ” La scelta di Leda è stata assai naturale, vista la competenza della professionista, la profonda conoscenza e la piena fiducia che noi quattro soci fondatori riponiamo lei, il rapporto consolidato con i nostri clienti e il percorso umano e professionale condiviso con Leda in questi suoi sette anni in AMTF Avvocati”.

AMTF ad oggi conta 4 Partner Fondatori, 3 Partner Salary, 2 Of Counsel Partner, e 21 tra Senior Associate e Associate.