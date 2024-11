AMTF avvocati amplia il team con Ilaria Gargiulo, esperta di proprietà intellettuale e media

Pubblicità

AMTF investe in proprietà intellettuale con un nuovo partner

Milano, 11 novembre 2024 – Lo studio legale AMTF avvocati ha annunciato l’ingresso di Ilaria Gargiulo come partner e responsabile del dipartimento IP (proprietà intellettuale). Con questa mossa strategica, AMTF intende potenziare la propria offerta in aree chiave come media, pubblicità e tecnologie innovative.

La carriera e le specializzazioni di Ilaria Gargiulo

Ilaria Gargiulo porta in AMTF un’ampia esperienza in diritto dei marchi, brevetti, design, know-how e diritto d’autore, maturata grazie a una carriera dedicata sia alla consulenza giudiziale che stragiudiziale. Nel corso degli anni, ha gestito progetti significativi legati a NFT e intelligenza artificiale generativa, oltre a questioni legate al diritto alimentare e all’influencer marketing.

Un’esperta riconosciuta nell’economia dell’influenza

Gargiulo si è distinta anche nel settore dell’influencer marketing, tanto da essere inserita tra i 100 esperti globali della Influence Economy all’evento INDA 100. È anche rappresentante di IAB Italia presso il tavolo tecnico dell’AGCOM, dedicato alla regolamentazione del settore. In precedenza, ha lavorato in studi legali di rilievo come Milalegal e DGRS, dove ha guidato i dipartimenti IP e food law.

Il percorso internazionale di Gargiulo e il ruolo di Camilla Pasino

L’esperienza di Gargiulo si estende anche a livello internazionale, avendo collaborato con lo studio HFG di Shanghai per approfondire le normative IP cinesi. Insieme a lei, entra in AMTF anche Camilla Pasino come associato. Pasino, con una formazione presso la Queen Mary University of London, è specializzata in proprietà intellettuale e pubblicità, avendo collaborato con studi di spicco nel settore.

Le dichiarazioni dei partner di AMTF

Alberto Crivelli, partner di AMTF, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Gargiulo, sottolineando come le sue competenze arricchiranno il supporto ai clienti del settore media e pubblicità.

Siamo estremamente felici di annunciare l’ingresso di Ilaria. Lo Studio, fin dalle sue origini, ha sempre prestato consulenza alle società del settore comunicazione, stampa, media, sia lato industria sia lato agenzie, ma da tempo cercavamo di rinforzare l’assistenza in questi settori con talune competenze molto specifiche che Ilaria senz’ altro possiede. Siamo certi che lei e Camilla sapranno integrarsi perfettamente con la struttura e dare un valore aggiunto in tale importante settore industriale ”. – Alberto Crivelli

Anche Michele Gioffrè, partner di AMTF, ha evidenziato la sinergia tra l’esperienza di Gargiulo e la visione dello studio, che da sempre punta sull’eccellenza nei servizi di comunicazione e proprietà intellettuale.

Lo spirito e il percorso con il quale Ilaria ha costruito la propria carriera professionale ricalca esattamente quello che ha permesso la nascita e la crescita di AMTF in quest’ultimo decennio e siamo certi che il suo ingresso e quello di Camilla potranno ulteriormente implementare la qualità e l’ampiezza dei servizi verso un settore, quello della comunicazione media e proprietà intellettuale, per noi da sempre prioritario – Michele Gioffrè