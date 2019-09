Amianto in Campania. FdI: serve prevenzione”

DIPARTIMENTO TUTELA VITTIME CAMPANIA. IMMA VIETRI: “STRAGE AMIANTO, SERVE PREVENZIONE, BONIFICA E SOSTENGO ALLE PERSONE AFFETTE DA TUMORE”

In occasione del Mesothelioma Awareness Day, il Dipartimento Tutela Vittime della Campania – coordinato da Imma Vietri – aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione “Liberi di respirare, liberi di vivere” promossa dal coordinatore nazionale del Dipartimento, Cinzia Pellegrino, contro la strage silenziosa e persistente dell’amianto che ha mietuto e continuerà a mietere vittime ancora per molti anni, con un picco previsto tra il 2020 e il 2025.

«Invitiamo i cittadini a segnalarci all’indirizzo email amianto2019@virigilio.it edifici e luoghi delle zone in cui vivono che contengono amianto – ha spiegato Imma Vietri –. La sentenza del tribunale di Torino n. 565 del 2012, impone di insistere sui temi della prevenzione primaria, che presuppone non tanto la diagnosi precoce, quanto la bonifica, e cioè la rimozione integrale del materiale cancerogeno dai luoghi di lavoro e dai luoghi di vita, e la relativa mappatura e con essa la tracciatura del rifiuto, anche al fine di interdire le attività delle ecomafie. Da sempre – prosegue Imma Vietri – Fratelli d’Italia si batte, anche in Parlamento con l’onorevole Edmondo Cirielli, promotore di numerose interrogazioni e di una proposta di legge (presentata nel marzo dello scorso anno insieme ai deputati Ylenja Lucaselli e Riccardo Zucconi), su un’emergenza che richiede maggiore attenzione e soprattutto un impegno più forte da parte di tutte le Istituzioni, con adeguate e mirate azioni di prevenzione e di sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto, oltre ad una razionalizzazione della normativa del settore, per evitare disparità di trattamento».