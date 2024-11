Amedeo Minghi torna con “Anima sbiadita”: l’atteso album dopo 8 anni

By

Pubblicità

Condividi

Amedeo Minghi ritorna sulla scena musicale con un nuovo album, “Anima sbiadita”, segnando la fine di un silenzio creativo lungo otto anni. Il disco è disponibile dall’8 novembre in CD e vinile, accompagnato dal videoclip del brano omonimo.

Un concept album dalle tematiche profonde

Pubblicità

Prodotto da La Sanbiagio Produzioni con etichetta Nar e distribuito da Warner Music Italy, “Anima sbiadita” esplora il tempo, la vita e l’amore attraverso undici tracce inedite. Ogni canzone rappresenta una riflessione profonda, dove Amedeo Minghi si esprime con autenticità, privo di compromessi, portando l’ascoltatore in un mondo fatto di solitudini incrociate e sentimenti intensi.

La voce di Minghi: il suono dell’anima

La voce di Amedeo Minghi, calda e rassicurante, accompagna sonorità melodiche pop rock, mostrando una maturità artistica unica. In “Anima sbiadita”, Minghi canta l’amore spogliandolo di ogni sovrastruttura, rivelando le proprie fragilità: “Non credo più a niente” ripete nell’omonimo brano, un’ammissione di colpa che commuove.

Un ritorno alle origini: l’essenzialità di un album in bianco e nero

L’album è presentato in bianco e nero, simbolo dell’autenticità ricercata da Minghi. Ogni traccia riflette un desiderio di essenzialità, dove musica e parole sono l’unica guida per l’ascoltatore. Amedeo Minghi descrive l’album come un “cammino dell’anima”, un viaggio intrapreso senza filtri, nel quale si è lasciato ispirare solo dalla sua voce interiore.

Il tour teatrale: le prime date confermate

Il ritorno di Minghi sarà accompagnato da un tour teatrale, prodotto da The Boss di Carlo Ritirossi, che prenderà il via il 22 novembre a Mestre. Con Minghi sul palco, un sestetto d’archi e una band composta da musicisti di talento, per una serie di concerti che toccheranno numerose città italiane e internazionali, tra cui Orvieto, Napoli, Torino e persino La Valletta a Malta.

Un artista poliedrico con una carriera di successi

Nel corso della sua lunga carriera, Amedeo Minghi ha segnato la storia della musica italiana con la sua coerenza artistica e visione creativa. Ha collaborato con numerosi artisti e partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, regalando al pubblico brani indimenticabili come “1950” e “Vattene Amore”.

AMEDEO MINGHI TOUR TEATRALE 2024/2025 (prime date annunciate)

14 novembre 2024 – ORVIETO, Teatro Mancinelli (data zero)

22 novembre 2024 – MESTRE (VE) Teatro Corso

24 novembre 2024 – PORTOROSE (Slovenia), Auditorium

1 dicembre 2024 – TERMINI IMERESE (PA), Piazza Duomo, sagrato Chiesa

7 dicembre 2024 – NAPOLI, Teatro Mediterraneo

12 dicembre 2024 – MONTECATINI (PT), Teatro Verdi

13 dicembre 2024 – SANREMO (IM), Teatro Ariston

23 dicembre 2024 – VITERBO, Teatro dell’Unione (Recital)

14 gennaio 2025 – TORINO, Teatro Colosseo

16 gennaio 2025 – PIACENZA, Teatro Politeama

17 gennaio 2025 – BOLOGNA, Teatro Delle Celebrazioni

18 gennaio 2025 – LEGNANO (MI), Teatro Tirannanzi

28 gennaio 2025 – BARI, Teatro Petruzzelli

30 gennaio 2025 – GALLIPOLI (LE), Teatro Italia

31 gennaio 2025 – TARANTO, Teatro Orfeo

22 febbraio 2025 – LA VALLETTA, MCC Theatre

21 marzo 2025 – AVEZZANO, Teatro dei Marsi

5 aprile 2025 – ZURIGO, Volkshous

6 aprile 2025 – LUGANO, Palacongressi

28 aprile 2025 – ROMA, Il Sistina

Il ritorno di Amedeo Minghi con “Anima sbiadita” rappresenta un’occasione speciale per rivivere la magia delle sue composizioni. Cosa ne pensi di questo atteso ritorno? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto!