Amedeo Minghi: Esce “La Mia Eredita” dall’album “Sarò Franco – Canzoni Inedite di Califano”

Condividi

A partire dal 13 ottobre, il singolo “La Mia Eredita,” interpretato da Amedeo Minghi, sarà in onda nelle radio. Questo brano rappresenta la seconda traccia estratta dall’album “Sarò Franco – Canzoni Inedite di Califano,” una preziosa raccolta di brani inediti e mai pubblicati dell’indimenticabile artista romano Franco Califano. Il titolo dell’album sintetizza in modo eloquente l’approccio genuino e tangibile che Califano aveva verso la vita e la città di Roma, a cui era profondamente legato.

Questo progetto è nato da una visione condivisa e il duro lavoro di Alberto Zeppieri per Play Audio / Azzurra Music. L’album comprende dodici brani inediti e mai pubblicati, che sono stati rivisti e raffinati sia nei testi che negli arrangiamenti. Queste straordinarie canzoni sono state interpretate da celebri artisti italiani, tra cui Amedeo Minghi, Tiromancino, Patty Pravo, Grazia di Michele, Alberto Fortis e molti altri.

copertina La mia eredità

Ogni artista coinvolto in questo progetto ha una connessione personale e amicizia con Franco Califano. Questo è il modo migliore per rendere omaggio al suo straordinario talento artistico. In particolare, “La Mia Eredita” (scritta da Franco Califano, Frank Del Giudice, Amedeo Minghi, e Alberto Zeppieri) è considerata il testamento spirituale e artistico di Franco. Questo brano è una sorta di eredità musicale e di visione che Califano ha lasciato al mondo. Amedeo Minghi ha dato un tocco personale alla melodia, prendendosi il tempo necessario per sentirsi a suo agio nell’interpretazione, con il pieno consenso del compositore originale.

La creazione di questa raccolta è stata possibile grazie alla determinazione di Alberto Zeppieri, ma anche alla lunga amicizia e collaborazione artistica tra Franco Califano e il bassista, compositore e arrangiatore italo-canadese Frank Del Giudice. Questi due hanno scritto brani rimasti indelebili nella storia della musica italiana, come “Tutto il Resto è Noia,” “Vivere e Volare,” e “Io Non Piango.”

Ciascun interprete coinvolto in questo progetto ha avuto l’opportunità di mettersi nei panni del titolo scelto per l’album, esplorando liberamente e in modo profondo la propria interpretazione personale. “La Mia Eredita” è un esempio straordinario di questa libertà e profondità interpretativa.