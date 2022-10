AMCHOR Investment Strategies punta sull’Italia e apre una branch a Milano per promuovere selezionate strategie di investimento proprie e di terzi su mercati quotati e privati

Il presidio del mercato viene rafforzato anche con l’ingresso di due professionisti con profonda esperienza del settore del Wealth/Asset Management italiano: Cristiano Busnardo e Jürgen Mahler

Milano, 18 ottobre 2022 – AMCHOR Investment Strategies – società di gestione spagnola indipendente specializzata nell’identificazione e selezione di gestori internazionali di comprovato talento e nella strutturazione e gestione di prodotti d’investimento alternativi – annuncia l’apertura di una branch a Milano, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare il presidio del mercato italiano, che già da tempo ricopre un ruolo di primaria importanza nei suoi piani di sviluppo.

Attiva dal 2008, AMCHOR IS – prima denominata MCH IS – opera su due differenti aree di business:

rappresenta in esclusiva un parterre ristretto di asset manager specializzati in strategie liquide , selezionati grazie a una metodologia rigorosa che si basa su tre pilastri: people, process e performance. Grazie all’expertise inhouse nell’analisi e nella fund selection, AMCHOR IS individua boutique indipendenti e specializzate, dove operano gestori di talento e di comprovata esperienza, fedeli al loro processo di investimento e che hanno dimostrato di saper generare alpha in modo constante;

in qualità di asset manager, struttura e colloca in Spagna prodotti di investimento alternativi sui private market, facendo leva sulle proprie expertise di gestione interna o sulla sua capacità di fund selector di strategie ad alto e costante valore aggiunto gestite da asset manager di primaria grandezza del calibro di JP Morgan, Alp Invest, Apollo.

Per quanto riguarda la prima area di business, AMCHOR IS mette oggi a disposizione degli investitori italiani le strategie attive liquide di cinque case di gestione, coprendo così tutte le principali asset class/aree geografiche di riferimento. Nel dettaglio gli asset manager rappresentati sono Brown Advisory, CQS, Fulcrum Asset Management, Lonvia Capital e Mirae Asset.

Sul fronte dei private market, AMCHOR IS propone strategie su Real Asset (infrastructure, transport, property), Private Equity e Private Credit, fornendo anche soluzioni taylor made.

A guidare la branch italiana è stato chiamato Cristiano Busnardo, che ricoprirà il ruolo di Country Head. Cristiano conosce il mondo dell’Asset Management dal 1993. Ha iniziato la sua carriera in ING e in Robert Fleming, è stato il CEO di Société Générale AM Italia per dieci anni e ha poi ricoperto ruoli di vertice in Prima Sgr, Allfunds, Merian Global Investors e ClubDealOnline.

Cristiano sarà affiancato da un altro professionista di lungo corso, Jürgen Mahler, che prende la responsabilità di Sales Director. Anch’egli può vantare una conoscenza trentennale del mercato italiano, maturata nel corso di esperienze manageriali in Bank Austria, WestLB AM, BNY Mellon AMI, Oddo Meriten AM e, da ultimo, Decalia AM, dove è stato l’head of business development Italy & Ticino negli ultimi sei anni.

Il team italiano potrà contare inoltre sull’apporto di Valentina Autiero, nel ruolo di Director. Valentina ha seguito il mercato italiano per conto di AMCHOR IS da Madrid negli ultimi dieci anni.

Alejandro Sarrate, CEO e Founding Partner di AMCHOR IS, afferma: “Siamo a tutti gli effetti dei fund selector. In un settore molto affollato come quello dell’asset management, questa nostra competenza ci permette di individuare strategie e gestori attivi in grado di fare la differenza, di dare valore aggiunto con continuità. Scopriamo e valorizziamo boutique indipendenti e specializzate come anche realtà più strutturate ma fortemente focalizzate sulla gestione degli asset, contribuendo poi a farli conoscere agli investitori Istituzionali, Wholesale e Retail”.

“In questa nostra doppia veste di fund selector e di cerniera tra gestori di talento e investitori – ha aggiunto Tasio del Castaño Villanueva, Presidente e Founding Partner di AMCHOR IS – dobbiamo avere anche una profonda conoscenza delle esigenze di questi ultimi. Ecco perché, con l’obiettivo di presidiare sempre meglio e più da vicino il mercato italiano, abbiamo scelto di accogliere due figure con grande esperienza, Cristiano e Jürgen”.

Cristiano Busnardo, neo Country Head per l’Italia di AMCHOR IS, ha concluso: “È davvero difficile, anche per un investitore istituzionale o un distributore molto strutturato, poter scovare tutte le opportunità offerte da un settore in continuo cambiamento come quello dell’asset management. Amchor IS si prefigge di essere al loro fianco per individuare giovani talenti come anche volti ‘storici’ della gestione finanziaria”.