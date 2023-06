AMCHOR Investment Strategies, partnership con Südtirol Bank

Condividi

Südtirol Bank potrà distribuire la totalità dei comparti UCITS gestiti dagli asset manager selezionati e rappresentati da Amchor IS che hanno l’autorizzazione al collocamento al retail

Grazie alla partnership, gli investitori finali italiani hanno accesso diretto alle capability di due asset manager attivi internazionali: Brown Advisory e Mirae Asset

Milano, 19 giugno 2023

AMCHOR Investment Strategies – società di gestione spagnola indipendente specializzata nell’identificazione e selezione di gestori internazionali di comprovato talento e nella strutturazione e gestione di prodotti d’investimento alternativi – annuncia la stipula di una partnership di ampio respiro con Südtirol Bank, banca privata e indipendente specializzata nella gestione di portafogli e nel collocamento di strumenti finanziari affidabili e performanti.

La partnership si concretizza in un accordo che consentirà alla banca di collocare presso la propria clientela una selezione dei comparti UCITS degli asset manager rappresentati in Italia da Amchor IS che hanno l’autorizzazione al retail. A oggi, quindi, nel perimetro dell’accordo rientrano i comparti gestiti attivamente da due asset manager rappresentati da Amchor IS in Italia: Brown Advisory, asset manager americano attivo indipendente con un AuM di oltre 120 miliardi di dollari, e Mirae Asset, player asiatico dell’asset management con oltre 200 miliardi di dollari in AuM. Entrambi sono accessibili direttamente agli investitori finali italiani e sono presenti sulle piattaforme di Allfunds Bank e Online SIM.

In particolare, i comparti UCITS attualmente oggetto dell’accordo sono:

(Azionario US): Brown Advisory US Equity Growth, Brown Advisory US Smaller Companies, Brown Advisory US Flexible Equity, Brown Advisory US Sustainable Growth

(Azionario Globale): Brown Advisory Global Leaders Sustainable, Brown Advisory Global Leaders

(Azionario Asia): Mirae Asset India Sector Leader, Mirae Asset Asia Pacific, Mirae Asset Asia Great Consumer, Mirae Asset Asia Sector Leader Equity.

Attiva dal 2008, AMCHOR IS opera su due differenti aree di business:

rappresenta in esclusiva un parterre ristretto di asset manager specializzati in strategie liquide , selezionati grazie a una metodologia rigorosa che si basa su tre pilastri: people, process e performance. Grazie all’expertise inhouse nell’analisi e nella fund selection, AMCHOR IS individua boutique indipendenti e specializzate, dove operano gestori di talento e di comprovata esperienza, fedeli al loro processo di investimento e che hanno dimostrato di saper generare alpha in modo constante. Oltre a Brown Advisory e Mirae Asset, gli altri asset manager rappresentati in Italia sono Aktia, CQS, Fulcrum Asset Management e Lonvia Capital.

, selezionati grazie a una metodologia rigorosa che si basa su tre pilastri: people, process e performance. Grazie all’expertise inhouse nell’analisi e nella fund selection, AMCHOR IS individua boutique indipendenti e specializzate, dove operano gestori di talento e di comprovata esperienza, fedeli al loro processo di investimento e che hanno dimostrato di saper generare alpha in modo constante. Oltre a Brown Advisory e Mirae Asset, gli altri asset manager rappresentati in Italia sono Aktia, CQS, Fulcrum Asset Management e Lonvia Capital. in qualità di asset manager, struttura e colloca in Spagna prodotti di investimento alternativi sui private market, facendo leva sulla propria expertise di gestione interna o sulla sua capacità di fund selector di strategie ad alto e costante valore aggiunto gestite da asset manager di primaria grandezza del calibro di JP Morgan, AlpInvest, Apollo.

Cristiano Busnardo, Country Head per l’Italia di AMCHOR IS, ha dichiarato: “Con questo accordo Amchor IS mette la propria capacità di talent scout di strategie liquide a disposizione anche della distribuzione in Italia. Questo nuovo canale di raccolta contribuirà al nostro progetto di penetrazione del mercato italiano, affiancandosi alla nostra attività di supporto degli investitori istituzionali nell’analisi e nella fund selection di strategie di successo”.

Peter Mayr, fondatore Südtirol Bank, ha aggiunto: “Fare scouting di talenti della gestione finanziaria, promuovere per primi brand dell’asset management ancora poco diffusi sul nostro mercato ma con solide e peculiari expertise. Sono, questi, due obiettivi ambiziosi per una banca-rete ma, quando raggiunti, in grado di dare grande lustro e distintività presso la platea degli investitori. La partnership con Amchor IS ci attrezza ulteriormente per conseguirli entrambi”.