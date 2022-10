AMBIENTE – NOVELLI (M5S LAZIO): “CON L’APPROVAZIONE DEL PIANO DEI MONTI LUCRETILI CONCLUDIAMO UNA LEGISLATURA ALL’INSEGNA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Roma, 13 Ottobre – “La legislatura che sta terminando in Regione Lazio sarà ricordata per l’attenzione all’ambiente, allo sviluppo sostenibile ed alla transizione ecologica, proprio per il grande lavoro fatto dalla Commissione Agricoltura e Ambiente su queste tematiche”.

Così in una nota Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Oggi abbiamo approvato un nuovo provvedimento, ovvero il piano d’assetto del Parco dei Monti Lucretili- prosegue Novelli- che è l’ottavo piano approvato in questa consiliatura, un vero e proprio record per la Regione Lazio. In nessuna legislatura erano mai stati approvati così tanti piani dei parchi. Pensiamo semplicemente che nei 30 anni antecedenti era stato approvato soltanto un piano d’assetto”.

“Il Parco dei Monti Lucretili è un fiore all’occhiello della nostra Regione- prosegue il Presidente- è situato tra le provincie di Roma e Rieti, ha un’estensione di 18mila ettari, si ramifica su 13 Comuni diversi e, soprattutto, è ricchissimo di biodiversità. Come sempre per arrivare a questo risultato abbiamo ascoltato i territori e recepito le istanze e le esigenze delle amministrazioni locali”.

“Ora manca il passaggio finale che è l’approvazione in Consiglio Regionale. Mi sto già adoperando, considerando anche i tempi stretti legati alla fine della legislatura, affinché il provvedimento approdi in Aula nel più breve tempo possibile. Dobbiamo lavorare fino all’ultimo giorno per dare risposte ai cittadini della Regione Lazio”- conclude il Presidente Novelli.