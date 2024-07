AMAN: domani esce “MARE NEI TUOI OCCHI”

Pubblicità

Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e rotazione radiofonica “Mare nei tuoi occhi”, il nuovo singolo di Aman per Estro Rercords.

“Mare nei tuoi occhi” è un brano che combina pop, indie e urban creando un sound che si adatta perfettamente all’atmosfera estiva. La canzone racconta di una storia d‘amore travolgente ma allo stesso tempo tormentata. Il pezzo si rivolge a tutti coloro che, per almeno una volta o per almeno un’estate, si sono sentiti davvero amati, ma poi sono stati costretti a trasformare tutte quelle emozioni provate in semplici ricordi.

L’artista commenta così la nuova release “Basta guardare indietro, guarda davanti è meglio”

Biografia

Nato ad Anzio (Roma) il 29/09/2005, Aman Manuel Singh in arte “AMAN” inizia giovanissimo la scuola canto che non abbandona mai; e, a soli 13 anni, inizia a scrivere i suoi primi brani. Poco dopo pubblica il suo primo singolo come “Manu Sing” e “Stupidi Ricordi”, e inizia a sperimentare trasformando in musica esperienze ed emozioni. Nel 2022 partecipa a contest importanti come The coach, Tour Music Fest, Honiro Label, dai quali trae esperienza, ed insegnamenti che lo portano a raggiungere maggiore maturità artistica e consapevolezza del suo talento.

Nel 2023 a soli 17 anni viene selezionato per i provini di Amici Di Maria De Filippi e vince l’UP Music Live che gli ha dato l’opportunità di calcare il grande palco del Festival Estivo di Piombino.

Nello stesso anno escono i brani “Tu lo Sai” entrato nelle playlist “Top Hits Italy” di Filtr , “Nuovo Indie” e “Indie Italia”, “New York” che a distanza di un mese senza alcuna playlist ha raggiunto i 10.000 stream e “Non Andare Via”.

Nel 2024 ha viaggiato molto, lavorando e esibendosi in svariate città Italiane tra cui Milano, Bologna, Torino, Chianciano Terme. Ha partecipato inoltre al programma televisivo “No Kep”, in onda su Sky, ed è stato selezionato per la semifinale che si terrà a luglio. Attualmente sta lavorando ad altri inediti prodotti sia a Roma che a Milano. “Che il viaggio abbia inizio…”

