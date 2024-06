Alluvioni e frane in Valle d’Aosta: situazione critica

Pubblicità

Le forti piogge hanno causato gravi problemi in Valle d’Aosta, con Cogne e Cervinia attualmente isolate a causa di frane e colate detritiche.

Cogne: esondazioni e frane

Il Centro funzionale della Valle d’Aosta ha segnalato esondazioni dei principali torrenti nella vallata di Cogne. La situazione meteorologica è destinata a perdurare fino alle prime ore di domani. Il paese di Cogne è isolato a causa di una frana, con colate detritiche lungo cinque canaloni e l’esondazione del torrente Valnontey. L’allerta nelle valli del Gran Paradiso è stata elevata da gialla ad arancione.

Cervinia: strada chiusa e località isolata

Cervinia è isolata a causa di una frana che ha chiuso la strada regionale della Valtournenche. L’amministrazione regionale prevede la riapertura a senso unico alternato nelle prossime ore. La frana si è verificata a valle di Epinel, interrompendo la rete elettrica e le comunicazioni telefoniche.

Ossola: tempesta e frane

Una violenta tempesta ha colpito le valli dell’Ossola, nel nord del Piemonte, causando frane e blocchi stradali. La Val Divedro è stata particolarmente colpita da una frana tra San Domenico di Varzo e Nembro a Varzo, che ha bloccato numerosi turisti. Al passo del Sempione, una colata detritica ha interessato il versante svizzero della strada, causando la chiusura delle vie di accesso.

Allerta meteo in Valle d’Aosta e altre regioni del Nord

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per la Valle d’Aosta a causa del maltempo. Si prevedono ulteriori esondazioni, frane e colate di detriti. Anche in Piemonte la situazione è critica, con l’esondazione dei torrenti Ovesca e Anza in Valle Anzasca e allagamenti a Macugnaga. Il valico del Sempione rimane chiuso per frana. Allerta gialla è stata diramata anche per diverse zone di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

