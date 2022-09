Alluvione Marche: il Gruppo Sara Assicurazioni attiva misure straordinarie a sostegno dei propri Clienti residenti nelle province colpite

Roma 29 settembre 2022 – Sara Assicurazioni e Sara Vita hanno disposto dei provvedimenti che prevedono la dilazione delle scadenze, la sospensione di recupero dei crediti e la gestione semplificata dei sinistri.

Il Gruppo Sara Assicurazioni esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla grave calamità naturale del 15 settembre 2022 e interviene a sostegno dei Clienti con un piano di iniziative straordinarie.

Per tutti i Clienti dei Comuni colpiti dall’alluvione, Sara Assicurazioni e Sara Vita hanno infatti deciso di prorogare di 60 giorni i termini per il pagamento dei premi assicurativi per tutti i contratti Auto, Rami Elementari e Vita con scadenza compresa tra il 15 settembre ed il 31 Dicembre 2022, in modo che non risultino scoperture nel momento del bisogno.

È stata inoltre approvata la sospensione dell’attività di recupero dei crediti e delle franchigie fino al 31 Dicembre 2022, per tutti gli assicurati residenti nei Comuni interessati dall’esondazione.

Inoltre, fino al 31 Dicembre 2022 per i sinistri è prevista la proroga dei tempi, sia contrattuali sia di legge, normalmente previsti per la denuncia e per la gestione delle pratiche.

Infine, il Customer Center dedicato ai Clienti Sara Assicurazioni e Sara Vita è sempre a disposizione al numero verde 800.095.095 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 per fornire informazioni e assistenza.

Queste iniziative contribuiscono a rispondere alle esigenze e alle difficoltà della comunità locale, dove il Gruppo Sara è presente con i suoi Agenti che si sono subito attivati per offrire supporto ai Clienti.

“Siamo vicini alle persone del territorio colpito da questa calamità” ha dichiarato Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni, “abbiamo deciso di adoperarci per mettere in campo una serie di azioni straordinarie per garantire supporto ai Clienti coinvolti. Prossimità, impegno e tempestività del servizio sono valori che ispirano il nostro lavoro quotidiano, e in questi momenti di necessità vogliamo farlo con ancora maggiore efficienza e convinzione”.