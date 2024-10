“Alluvionale” è il nuovo singolo di Selene

Pubblicità

Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “ALLUVIONALE”, il nuovo singolo di SELENE, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre.

“Alluvionale” è un brano che racconta la complessità dello stato d’ansia, una presenza difficile da affrontare. Clara entra nella vita di una persona quando meno la si aspetta, magari in una bella giornata di sole. È complesso trovare un compromesso; è lei a decidere dove e quando intervenire. Non sempre è facile convivere con questa presenza; bisogna imparare ad amarla, cercando insieme un pretesto per non farla emergere completamente ed evitando di offuscare la vita di chi la incontra.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Alluvionale è un brano alla quale sono molto legata, racconta una parte di vita importante, che è l’incontro con uno stato d’ansia difficile da gestire. Ogni essere vivente nel corso della propria vita dovrà fare i conti con Clara, quindi sono certa che sarà capito da chi ascolterà con il cuore aperto”.

Biografia

Selene, all’anagrafe Rita Fusaro, cantautrice, nata ad Acri, Cosenza, classe 94. Precedentemente autodidatta, ad oggi studia canto e songwriting presso la “RC VOCE PRODUZIONE” di Cecilia Cesario e Rosario Canale. Prende parte a numerosi concorsi e festival canori ottenendo sempre ottimi risultati. Concorrente al talent&reality “THE COACH” quarta edizione. Semifinalista al concorso canoro Roma Music Festival 2021. Semifinalista al concorso FORTUNA MUSIC AVARDS 2022. Finalista al concorso PREMIO APULIA VOICE 2023, categoria inediti. Finalista al concorso LOOP FEST 2024. Prima classificata assoluta al concorso nazionale “Senocrito” svoltosi nella città di Locri il 30 maggio 2019. Finalista alle finali radiofoniche del “Premio Mia Martini 2019”.

Lo scorso 29 marzo esce il suo ultimo singolo “LACRIME BUONE” distribuito da Sony Music.

