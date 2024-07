Maltempo: ancora allerta in 9 regioni

Pubblicità

Il maltempo colpisce diverse regioni italiane

Il maltempo continua a colpire diverse aree del Paese, causando preoccupazioni per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Dopo gli ingenti danni provocati in Valle d’Aosta e Piemonte, dove si sono registrati allagamenti e frane, la situazione rimane critica.

Evacuazioni e chiusure in Valle d’Aosta

A Cogne, la completa evacuazione dei turisti è stata portata a termine, ma la strada regionale resterà chiusa per un mese. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la sicurezza e la viabilità nella zona, duramente colpita dalle frane.

Allerta gialla in 9 regioni

Per la giornata odierna è stata diramata l’allerta meteo gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, gran parte del Veneto e in parte della Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Si prevedono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La popolazione è invitata a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.