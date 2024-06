Bollino arancione in 17 città italiane: l’allerta caldo del ministero della Salute

Emergenza afa in Italia: nessuna città in rosso, ma 17 con bollino arancione

Città in bollino arancione

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha segnalato 17 città italiane con il bollino arancione, a indicare temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, specialmente per anziani, malati e bambini. Le città coinvolte sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Nessuna città in rosso

Il bollettino non segnala nessuna città con il bollino rosso, il livello più alto di allerta per le ondate di calore. Tuttavia, il bollino arancione implica comunque una situazione da non sottovalutare, con raccomandazioni specifiche per proteggere la salute della popolazione più vulnerabile.

Consigli per affrontare il caldo

In presenza di bollino arancione, il ministero della Salute consiglia di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati, indossare abiti leggeri e proteggere la pelle con creme solari. È importante prestare particolare attenzione ai soggetti più fragili, come anziani, malati cronici e bambini, per prevenire colpi di calore e altre complicazioni legate alle alte temperature.

L’allerta per le ondate di calore richiede prudenza e preparazione. Seguendo le raccomandazioni del ministero della Salute, è possibile mitigare gli effetti negativi del caldo sulla salute e godere di un’estate più sicura.