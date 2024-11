Alla scoperta dell’anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere: sulle orme di Spartaco

Pubblicità

Le guide della storia: un viaggio nel tempo tra monumenti e memoria

Il progetto “Anziani guide della storia in tour”, organizzato da Ada Campania e sostenuto da Uil Pensionati Campania, ha fatto tappa presso il maestoso anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, un luogo che incarna secoli di storia e che fu teatro delle gesta di Spartaco, il gladiatore ribelle che nel 73 a.C. guidò la terza rivolta servile.

L’anfiteatro campano: secondo solo al Colosseo

Costruito in età flavia, l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere rappresenta un capolavoro di ingegneria romana, in grado di ospitare fino a 60mila spettatori. Restaurato dall’imperatore Adriano e inaugurato da Antonino Pio, è secondo solo al Colosseo per importanza e dimensioni. L’anfiteatro ha anche ospitato la rivolta di Spartaco, un evento epocale che segnò la storia dell’antica Roma.

Museo dei gladiatori: un tuffo nella vita dei combattenti dell’arena

La visita ha incluso il vicino museo dedicato ai gladiatori, un luogo imprescindibile nell’antica Capua, sede della più importante scuola gladiatoria. Qui, i visitatori hanno potuto rivivere la realtà dei combattimenti grazie a una dimostrazione pratica guidata dalla Pro Loco Spartacus, che ha svelato le regole che disciplinavano gli scontri nell’arena.

Promuovere un invecchiamento attivo attraverso la cultura

Assunta Parisi, presidente dell’Ada Campania, ha sottolineato l’importanza del progetto per incoraggiare l’invecchiamento attivo, stimolando incontri e scoperte in luoghi storici spesso poco conosciuti. Biagio Ciccone, segretario generale della UilP Campania, ha aggiunto che l’iniziativa permette di unire storia collettiva e personale, creando un ponte tra generazioni per costruire una società basata sull’esperienza e sulla conoscenza.

Tecnologia e turismo: il futuro dell’anfiteatro campano

L’assessore al Turismo e alla Cultura di Santa Maria Capua Vetere, Anna Maria Ferriero, ha espresso entusiasmo per l’interesse mostrato dal gruppo. Ha annunciato piani per migliorare la fruibilità del sito attraverso la realtà aumentata e per far conoscere altri 400 siti storici della città ancora poco accessibili.

Il viaggio continua al Museo archeologico nazionale di Napoli

La prossima tappa del progetto sarà il prestigioso Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN), per concludere un percorso che celebra il ricco patrimonio archeologico campano.