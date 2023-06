ALIS RAY: in radio dal 2 giugno “CAMBIA ADESSO”

Condividi

Dal 2 giugno 2023 in rotazione radiofonica “CAMBIA ADESSO”, il nuovo singolo di Alis Ray disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 26 maggio.

“Cambia adesso” è un brano pop con sonorità soft rock, energico e positivo che stimola il buon umore.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Cambia Adesso parla di noi e della possibilità che abbiamo di cambiare e migliorare noi stessi e di conseguenza la nostra vita. Tutto parte dalla consapevolezza che abbiamo del nostro mondo interiore, delle nostre convinzioni e credenze che molto spesso non vediamo e quindi ci impossibilitano il cambiamento a ciò che desideriamo.”

Il videoclip di “Cambia adesso” sottolinea scene propositive di vita quotidiana, che stimolano ed evidenziano la bellezza che esiste nella semplicità del vivere la vita.

Biografia

Alis Ray, all’anagrafe Annalisa Stecconi, è una cantautrice italiana, che desidera condividere attraverso la musica, la resilienza e le scoperte che ha fatto e che continua a fare nel cammino interiore di conoscenza di sé.

Fin da bambina si manifesta molto sensibile ed inizia a porsi tutte quelle domande esistenziali che la portano ad incontrare questo percorso di auto consapevolezza che le fa comprendere che la domanda giusta da porsi non è “chi sono io?”, ma “cosa posso diventare se lavoro su me stesso? posso cambiare ed essere migliore di ciò che sono ora?”.

E cosi, grazie al percorso interiore di auto consapevolezza, mette in atto tutti quei passi che le permettono di conoscere sé stessa sempre più profondamente e di iniziare a muoversi verso quel miglioramento continuo che va nutrito giorno per giorno.

Le sue canzoni parlano delle consapevolezze raggiunte che sono in continua evoluzione, in quanto la profondità delle comprensioni cambia costantemente in riferimento alla crescita interiore dell’essere.

Alis vuole condividere con le persone a lei care e con chi lo desidera e lo ricerca, le sue piccole grandi illuminazioni che le hanno permesso di cambiare la visione della vita, delle cose e della gente, affinché anche gli altri se ne possano avvantaggiare per cambiare la propria storia e dirigere così il proprio destino.

Nel 2022 escono i singoli “Vivere il Cuore” e “Sei con Me”.

