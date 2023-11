Alimentazione e benessere: Gruppo Felsineo sigla un accordo di collaborazione con il nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri

Condividi

L’autorevole biologo nutrizionista affiancherà l’azienda, a partire dal 1° dicembre, in un articolato progetto di consulenza pluriennale finalizzato allo sviluppo di strategie e iniziative in grado di valorizzare gli aspetti salutistici e distintivi delle referenze del Gruppo.

Bologna, 13 novembre 2023 – Un accordo all’insegna della salute e del benessere. Gruppo Felsineo ha avviato un importante percorso di collaborazione con il noto nutrizionista Iader Fabbri. L’obiettivo alla base dell’iniziativa è la volontà di attivare un percorso strategico che metta al centro delle iniziative dell’azienda bolognese i temi del benessere psico-fisico legati anche all’adozione di stili alimentari sani e bilanciati.

Biologo nutrizionista, divulgatore scientifico, ex atleta e autore di diverse pubblicazioni diventate best seller sul tema dell’alimentazione, Fabbri affiancherà Gruppo Felsineo fornendo la propria esperta consulenza nell’ideazione e promozione di azioni e programmi in ambito nutrizionale che l’azienda alimentare bolognese attiverà nel prossimo futuro.

Iader Fabbri, che già collabora con numerosi atleti olimpici e campioni del mondo sportivo di varie discipline, è stato selezionato anche come brand ambassador di Gruppo Felsineo, fornendo così il proprio contributo diretto nelle attività di incentivazione e divulgazione di un approccio all’alimentazione incentrato sul corretto equilibrio tra aspetti nutrizionali, salute personale e sostenibilità.

“Sono felice di questa collaborazione con Gruppo Felsineo – dichiara Iader Fabbri – che nasce dal comune interesse nell’attività di sensibilizzazione sul tema della promozione di un corretto stile alimentare basato su una dieta varia, sana e bilanciata. Mi occupo da anni di divulgazione scientifica e della ricerca di strategie di body hacking per migliorare la nostra salute e longevità e sono certo che in Gruppo Felsineo ci siano la cultura e le potenzialità per lavorare insieme proficuamente e affermare sempre di più uno stile alimentare sano ed equilibrato”.

“Contare sul contributo di un nutrizionista e divulgatore scientifico autorevole e preparato come Iader Fabbri è senza dubbio un passaggio fondamentale nel percorso che il nostro Gruppo va perseguendo da qualche anno – aggiunge Andrea Righi, Corporate Director Gruppo Felsineo – Una delle nostre mission è infatti presentare ai consumatori un’offerta di prodotti, tradizionale e veg, che li aiutino ogni giorno a fare le scelte migliori per definire dei regimi alimentari vari e bilanciati dal punto di vista nutrizionale. Siamo certi che la collaborazione con Iader Fabbri sarà un acceleratore nel posizionare la filosofia che guida lo sviluppo della nostra proposta alimentare”.