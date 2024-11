Alessio Rosati: Fuori il video di io “Ci sarò”, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Condividi

Fuori il video di “Ci sarò” il nuovo singolo di Alessio Rosati, già in radio e disponibile in digitale.

“Questa canzone nasce durante il periodo di gravidanza di mia moglie nell’attesa di conoscere mio figlio – racconta Alessio Rosati – ed è in quel momento che ho deciso di scrivere le mie prime sensazioni nei suoi confronti dedicandogli questo brano facendogli la promessa di esserci sempre e proprio per questa promessa la scelta del titolo.”

Pubblicità

Qui il video: https://youtu.be/uZBWO0eP6cs

Il video ufficiale, regia di Domenico Petrignano, è stato girato in Basilicata, in uno studio, in modo molto semplice ma con dettagli significativi per non cadere nella banalità di cose già viste e rimanere nell’intimità del brano con un’emozione bellissima data dal poter utilizzare oggetti che sarebbero stati compagni di viaggio dell’infanzia del figlio di Alessio, che nel frattempo è nato, come il carillon, il peluche e le sue scarpette.

Alessio Rosati nato a Roma il 12 ottobre 1990, si avvicina alla musica grazie ai suoi genitori che gli donano, sin da subito, in modo indiretto, la passione per il canto e per il ballo. Inizia il suo percorso musicale dalle scuole elementari con i primi corsi di chitarra, percorso che poi continuerà fino alle scuole superiori nelle accademie di musica romane. Lavora per anni suonando piano bar alternando villaggi turistici d’estate, disco pub e night club d’inverno, fino a che non apre il suo pub il “7e40” (omaggio alla famosissima canzone di Lucio Battisti), che lo trattiene a Roma per altri 3 anni, poi conosce Giada, l’attuale moglie e decide di trasferirsi con lei in Basilicata, dove comincia a scrivere le sue prime canzoni e dove ancora oggi vive coltivando oltre alla musica la grande passione per i cavalli. Per lui la musica è un amplificatore di emozioni, un raccoglitore di vita grazie a cui rivivere i più bei ricordi, ma anche quelli più amari, un posto sicuro dove poter vivere anche ciò che non è stato vissuto. Nel marzo 2024 viene rilasciato il suo singolo “Raccontami” a cui segue “Amami” brano per aiutarci a capire meglio dentro di noi. Per chiudere l’anno a novembre pubblica “Ci sarò” dedicato al figlio.

Alessio Rosati su: Facebook | Instagram | Youtube