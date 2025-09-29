Alberta e Italia: un nuovo ponte economico

Firmato un protocollo d’intesa tra Invest Alberta e Canadian Chamber in Italy per attrarre investimenti e creare partnership strategiche

Un’intesa che apre nuove strade

Un protocollo d’intesa siglato tra Invest Alberta e la Canadian Chamber in Italy segna un passo decisivo per rafforzare i rapporti economici tra Italia e Canada. L’accordo mira a favorire investimenti, scambi e collaborazioni nei settori strategici dell’energia, della manifattura avanzata, dell’agroalimentare e dell’innovazione.

Il ruolo della Canadian Chamber in Italy

La Canadian Chamber in Italy diventa il punto di riferimento ufficiale per le imprese italiane interessate al mercato dell’Alberta. Sarà infatti la piattaforma attraverso cui organizzare eventi, incontri B2B e attività di comunicazionededicate, per accompagnare le aziende verso opportunità concrete di crescita.

Energia, innovazione e agroalimentare al centro

Il protocollo stabilisce un quadro di cooperazione mirato a favorire partnership di lungo periodo. L’Alberta, nota per le sue risorse energetiche e per il forte impegno nelle tecnologie pulite, si propone come polo di attrazione per imprese italiane nei settori green e di ricerca avanzata. Anche il comparto agroalimentare rappresenta un terreno fertile per scambi e investimenti bilaterali.

Le dichiarazioni

Rick Christiaanse, CEO di Invest Alberta, ha sottolineato come l’accordo renda più accessibile il mercato canadese agli investitori italiani, creando canali diretti di dialogo.

Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy, ha ribadito l’impegno della Camera nell’accompagnare le imprese italiane verso nuove opportunità in Alberta.

Come aderire alle opportunità

Le imprese italiane interessate possono rivolgersi direttamente alla Canadian Chamber in Italy(www.canadianchamber.it) per ricevere informazioni e supporto su progetti e collaborazioni in Alberta.