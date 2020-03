Al via domani MicroMACRO un microworkshop per MACROEVENTI che nasce dalla collaborazione di Fondazione Milano Scuole Civiche e Politecnico di Milano.

Il workshop è il primo di una serie di appuntamenti legato all’organizzazione di eventi caratterizzati da un alto livello di complessità e con la peculiarità di mettere in campo competenze diverse, facendo sinergia dalle hard skill di ingegneri, architetti e designer e delle soft skill registi, musicisti, traduttori, filmmaker. L’avvio, i contributi dei relatori e il lavoro di gruppo tra i partecipanti si svolgerà completamente a distanza grazie alla piattaforma Teams, che i due enti già utilizzano per la didattica online: un’ulteriore sperimentazione nella sperimentazione.

Milano 18 marzo 2020 – Una mattinata di promozione del pensiero creativo e organizzativo, giovedì 19 marzo dalle 9:30 alle 13:00, studenti di vari corsi di studio di Fondazione Milano (Civica Scuola di Musica, Civica Scuola di Teatro, Civica Scuola di Cinema e Civica Scuola Interpreti e Traduttori) e del Politecnico di Milano (Ingegneria, Architettura e Design) incontreranno in video chi ha organizzato e partecipato all’organizzazione di eventi ad alto valore (sociale e culturale ed economico) e reti territoriali di valorizzazione della cultura: Daniele Fanzini del Politecnico di Milano, Anna Gastel Presidente di MITO Settembre Musica, Andrea Minetto del Comune di Milano e Michele Napoli di RCS Sport & Events.

Dopo le testimonianze, i partecipanti, scelti per motivazione e disponibilità a mettersi in gioco, parteciperanno a un gioco creativo a delineare i possibili contenuti e l’organizzazione di un MACROEVENTO, esteso sul territorio e di lunga durata. Si partirà dalla riflessione su un tema specifico: le Olimpiadi della Cultura che potrebbero accompagnare le Olimpiadi sportive, per promuovere la cultura stessa di una regione, di un territorio, di un Paese.

Il microworkshop è al contempo un gioco formativo, un’occasione per valorizzare la propria esperienza e provenienza, la propria creatività e la sperimentazione di una collaborazione tra istituzioni complementari.

A chiusura del workshop è in programma l’intervento di Stefano Mirti, Presidente di Fondazione Milano Scuole Civiche che farà una sintesi di quanto emerso nel corso della mattinata.

Sperimentazione nella sperimentazione sarà realizzare l’incontro a distanza, mettendo in gioco le proprie capacità e competenze e facendo il modo che i ragazzi lavorino insieme stimolando voglia di confronto e dialogo.