Al Pronto Soccorso di Rivoli le infermiere si riposano cantando Imagine

Piccoli momenti di svago necessari a stemperare la tensione in ospedale.

In tempo di coronavirus un pianoforte e la voglia di cantare una famosa canzone possono essere un’ottimo antidoto allo stress per chi esegue e per chi ascolta, anche on line.

A cantare Imagine durante un momento di pausa, le infermiere, o meglio gli angeli in divisa e mascherina, del pronto soccorso dell’Ospedale di Rivoli in provincia di Torino.

Il video, diventato virale, mostra una delle due infermiere accennare al pianoforte gli accordi della famosa canzone di John Lennon, e altri infermieri avvicinarsi e cantare.

A pubblicare il video su Facebook la pagina Poliambulatorio San Luigi. Il filmato, subito diventato virale, è dedicato a “tutte le persone che soffrono e a tutti quelli che lavorano per curare e assistere chi soffre e ai loro familiari”.

