“Al bar dell’RCA”: lo spettacolo di Dario Salvatori e Toni Fornari arriva al Teatro Golden di Roma

By

Pubblicità

Condividi

Dario Salvatori debutta come attore al Teatro Golden

Dal 7 al 10 novembre 2024, il Teatro Golden ospiterà lo spettacolo “Al bar dell’RCA”, un’occasione unica per vedere il critico musicale Dario Salvatori al suo debutto come attore. Diretto da Toni Fornari e prodotto dall’A.T.P.R. Associazione Teatri per Roma, lo spettacolo promette di regalare un mix avvincente di musica e racconti inediti.

Pubblicità

Un viaggio tra aneddoti e canzoni italiane iconiche

Lo spettacolo, ambientato nel leggendario bar dell’RCA, porterà gli spettatori a fare un salto indietro nel tempo, tra aneddoti goliardici e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Accanto a Dario Salvatori, un team di artisti tra cui Emanuela Fresi nel ruolo di una simpatica barista che prevede ironicamente il destino delle canzoni e dei loro interpreti.

Una performance musicale dal vivo

A rendere unico questo spettacolo è la presenza di musicisti live come Egidio Marchitelli e Camilla Noci, affiancati al pianoforte da Valentina Ciccaglioni, al basso da Stefano Napoli e alla batteria da Matteo Di Francesco. Insieme, interpreteranno alcune delle canzoni più celebri del periodo tra il 1949 e il 1987, ri-arrangiate appositamente per questa occasione. Non mancheranno brani iconici e sigle che hanno fatto parte della vita di tanti italiani.

Un omaggio al repertorio musicale dell’RCA

Il repertorio musicale scelto per “Al bar dell’RCA” celebra alcuni dei brani più rappresentativi della cultura popolare italiana, inclusi quelli che hanno fatto parte di celebri programmi televisivi e cartoni animati. Ogni brano rappresenta un momento indimenticabile della storia musicale italiana, e sarà eseguito con arrangiamenti inediti, per un’esperienza immersiva e nostalgica.

“Al bar dell’RCA” è uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana e delle storie che la circondano. Un invito ad abbandonarsi ai ricordi e a riscoprire melodie che hanno segnato un’epoca. Non perdere questa occasione speciale: lasciati trasportare dalla magia di un tempo in cui ogni canzone era una storia.

Hai già acquistato il biglietto? Raccontaci la tua aspettativa o condividi un ricordo legato alle canzoni dell’epoca commentando nel form qui sotto!