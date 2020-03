Aiuti dall’Albania: Conte ringrazia il premier Rama

Il Premier italiano Giuseppe Conte ha pubblicamente ringraziato il popolo albanese e il premier dell’Albania Edi Rama per gli aiuti inviati all’Italia con un “grazie” e la bandiera albanese.

Gli aiuti dall’Albania consistono in un folto team composto da trenta operatori sanitari tra medici e infermieri albanesi che mai come in questo periodo sono preziosissimi nell’affiancamento in strutture sanitarie italiane in prima linea nella guerra contro il coronavirus come gli ospedali di Brescia e Bergamo.

I medici e gli infermieri albanesi sono atterrati all’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona via Roma Fiumicino, A bordo del volo era presente anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia che ha sottolineato la vicinanza tra Italia e Albania: “Volevo dirvi il grazie a nome del governo” per “questo gesto di fratellanza”.