Agrivoltaico: un futuro sostenibile per agricoltura ed energia

Pubblicità

Condividi

L’agrivoltaico è una tecnologia che integra produzione agricola e generazione di energia rinnovabile, rappresentando una soluzione strategica per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.

Opportunità di sviluppo in Europa

Un potenziale straordinario

Secondo il Joint Research Centre della Commissione Europea, destinare solo l’1,06% della superficie agricola utilizzata all’agrivoltaico permetterebbe di raggiungere una capacità fotovoltaica installata di quasi 944 GW entro il 2030. Questo risultato supererebbe l’obiettivo europeo di 590 GW, offrendo un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere le rese agricole.

Pubblicità

L’agrivoltaico in Italia: uno scenario in evoluzione

Crescita e sfide del settore

L’Italia si distingue per il suo forte interesse verso l’agrivoltaico. Tra i dati più rilevanti:

16 GW di progetti nel 2023.

di progetti nel 2023. 920 milioni di euro richiesti nel bando PNRR del 2024.

richiesti nel bando PNRR del 2024. Obiettivo di 22 GW di capacità installata entro il 2030, secondo Althesys.

Tuttavia, la regolamentazione complessa e l’assenza di una chiara definizione normativa ostacolano una piena espansione. Le Linee Guida Mase sono un riferimento utile, ma è necessario un processo di coprogettazione agronomica e fotovoltaica per ottimizzare le configurazioni in base alle colture.

Benefici economici e ambientali

Investimenti sostenibili e resa agricola

Nonostante una lieve perdita di superficie coltivabile (0,08% della SAU nazionale), i benefici superano i costi. Tra questi:

Risparmio idrico e ombreggiamento migliorano le rese agricole .

. Oltre 320 milioni di euro derivanti dall’affitto dei terreni.

derivanti dall’affitto dei terreni. Contributo alla biodiversità grazie a studi trasversali che combinano agricoltura ed energia.

L’agrivoltaico è quindi una risorsa cruciale per l’indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale.

La visione di ANIE Confindustria

Un futuro Made in Italy

Secondo Filippo Girardi, Presidente di ANIE Confindustria, l’agrivoltaico è essenziale per garantire sicurezza energetica e stabilità economica. Andrea Cristini, Presidente di ANIE Rinnovabili, sottolinea come questa sfida rappresenti un’opportunità per integrare le energie rinnovabili nel sistema energetico italiano, con un focus sul Made in Italy.

Conclusioni

L’agrivoltaico unisce tecnologia e sostenibilità, offrendo soluzioni concrete per il futuro di agricoltura ed energia. È il momento di superare le barriere normative e puntare su innovazione e ricerca e sviluppo per concretizzare il suo potenziale.

E tu, cosa ne pensi dell’agrivoltaico? Lascia il tuo commento nel form qui sotto