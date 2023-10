Aggressione al Primario Le Foche a Roma: FOFI esprime piena solidarietà

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) manifesta la massima vicinanza e solidarietà al dottor Francesco Le Foche, vittima di un brutale attacco mentre si trovava nel suo studio medico a Roma. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, quando un paziente, evidentemente fuori di sé, ha attaccato il professionista, costringendo all’intervento immediato del personale medico e delle forze dell’ordine. Il dottor Le Foche è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso.

Il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, ha condannato con fermezza questo atto vile e ingiustificabile. L’aggressione è avvenuta mentre il dottor Le Foche stava svolgendo la sua attività di assistenza ai pazienti, mettendo in evidenza il pericoloso clima di incertezza e aggressività che si sta diffondendo sempre più in strutture mediche e ospedaliere.

Mandelli sottolinea che episodi come questo si verificano con una preoccupante frequenza, non solo negli ospedali ma anche nei presidi medici sul territorio, mettendo sempre più a rischio la sicurezza degli operatori sanitari. Le aggressioni possono manifestarsi in forme sia fisiche che verbali e coinvolgono professionisti che si dedicano quotidianamente alla cura e alla tutela della salute pubblica.

Il presidente della FOFI conclude affermando che questo triste episodio ha portato un profondo senso di smarrimento, considerando l’impegno instancabile dei professionisti sanitari nell’assistere la collettività. La Federazione confida nell’operato delle forze dell’ordine e nell’indagine in corso per far luce sulla vicenda. Si augura che si possa ripristinare al più presto un clima di collaborazione e rispetto, valori che dovrebbero sempre caratterizzare il rapporto tra gli operatori sanitari e i pazienti.