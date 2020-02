Aggiornamento Coronavirus in Italia 29 febbraio ore 18: 1049 persone contagiate e 29 decessi. Bollettino regione per regione.

Coronavirus Italia Update 29 febbraio 2020 – Aggiornamento delle ore 18

Nuovo aggiornamento sulla situazione del coronavirus in Italia. Il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel rendere noto il bilancio ad oggi, come di consueto ha iniziato a riferire una buona notizia.

4 persone guarite in Liguria.

“Partiamo dal dato positivo, abbiamo quattro guariti e sono della Liguria” ha esordito Borrelli.

Bilancio

“Attualmente abbiamo 1049 persone contagiate, 29 decessi e, in totale, 50 guarigioni. Di queste 1049 persone contagiate il 52% dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o hanno dei sintomi talmente lievi da non richiedere alcun tipo di ricovero.

Le persone ricoverate con sintomi sono 401 e quindi il 38% del totale delle persone che sono colpite dal coronavirus e il 10% (105 persone) sono in terapia intensiva.

Registriamo 8 decessi complessivi nella giornata di persone che erano positive al coronavirus, si tratta di persone adulte, anziane, sei in Lombardia e due in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda il dato del numero dei tamponi, siamo arrivati ad oltre 18500 tamponi effettuati. Il totale della distribuzione nelle tre regioni più importanti delle persone colpite dal virus sono 552 in totale nella Lombardia (52%), 189 in Veneto (18%), 213 in Emilia Romagna (20% del totale).

Prosegue l’attività di riscontro dell’Istituto Superiore della Sanità che conferma 478 casi positivi su 478 analisi condotte.

La macchina del sistema della Protezione Civile vede coinvolti, ad di là del personale sanitario, oltre 1800 uomini tra uomini delle forze armate, delle forze dell’ordine e volontari (+ di 800).

Oltre 200 mezzi sono impiegati in aggiunta a quelli disponibili ordinariamente.”

Il comunicato ufficiale

Dopo la conferenza stampa di Borrelli, come consueto è stato diramato il bollettino definitivo:

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1049 persone risultano positive al virus.

“Ad oggi, in Italia, 1128 persone hanno contratto il virus.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.”

Lo si apprende dal comunicato ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile diramato in una unica edizione stasera alle 18.