Aggiornamento Coronavirus in Italia – Update 27 febbraio ore 12: 528 persone contagiate. 14 morti. 37 persone guarite in Lombardia. Contagi anche in Campania e Abruzzo

Coronavirus Italia Update 27 febbraio 2020 – Aggiornamento delle ore 12

I dati forniti oggi dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa delle 12.

37 persone guarite in Lombardia

Borrelli apre con la buona notizia di 37 persone guarite in Lombardia, come confermato anche dall’assessore alla Salute della regione.

In Lombardia dunque esistono 305 persone contagiate e 37 guarite. “Un’ottima notizia che conferma le percentuali di guarigioni che si spera siano sempre più repentine e tempestive” ha commentato Borrelli.

Borrelli riferisce che in totale risultano 528 persone positive al coronavirus e di queste 474 sono in assistenza . 278 persone sono in isolamento domiciliare. 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva.

Campania e Abruzzo entrano nell’elenco delle Regioni interessate.

Per quanto riguarda i casi di contagio Regione per Regione:

Lombardia 305, Veneto 98, Emilia Romagna 97, Liguria 11, Lazio 3, Sicilia 3 (dei tre due risultano guariti), Toscana 2, Campania 2, Piemonte 2, Uno in provincia autonoma di Bolzano e uno in Abruzzo.

Controlli effettuati:

3 milioni di passeggeri controllati nei nostri aeroporti nazionali e quasi 110 mila passeggeri sono stati controllati negli scali portuali.

14 deceduti per coronavirus

Sui 14 deceduti “stiamo aspettando gli esiti da parte dell’Istituto Superiore della Sanità per avere l’accertamento ufficiale” ha chiarito Borrelli.