Aggiornamento Coronavirus in Italia 2 marzo ore 18: 1835 persone contagiate e 52 decessi. Dettagli per regione e provincia.

Coronavirus Italia News Update 2 marzo 2020 – Aggiornamento delle ore 18

Risultano ancora in aumento i casi di persone contagiate da coronavirus in Italia.

L’ultimo bollettino ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile sulla base dei dati regionali parla di 1835 persone contagiate, oltre 258 persone in più rispetto a ieri sera.

Dei 258 nuovi contagiati per il 50% si tratta di persone asintomatiche o comunque in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e il 10% è ricoverato in terapia intensiva.

Anche i decessi sono aumentati di 18 unità (15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna) passando dai 35 registrati alla data di ieri ai 52 di oggi.

Aggiornamento coronavirus Regione per Regione

Lombardia: 1077 casi, di cui 478 ricoverati con sintomi, 127 persone in terapia intensiva e 472 persone in quarantena domiciliare. Sono guarite 139 persone e si sono registrati 38 decessi. In totale i casi in Lombardia sono stati 1254 mentre i tamponi eseguiti sono stati 7925.

In particolare i casi per provincia: Bergamo 243, Lodi 384, Cremona 223, in fase di verifica e aggiornamento 178, Pavia 83, Brescia 60, Milano 58, Monza Brianza 8, Mantova 5, Varese 4, Sondrio 3, Como 2 e Lecco 3.

Emilia Romagna 324 casi, di cui 148 ricoverati con sintomi, 16 persone in terapia intensiva e 160 persone in quarantena domiciliare. Nessun guarito registrato ad oggi mentre i decessi avvenuti risultano nel numeri di 11. In totale i casi in Emilia Romagna sono stati 335 mentre i tamponi eseguiti sono stati 1973.

Contagi per provincia: Piacenza 212, Parma 61, Modena 29, Rimini 19, Reggio Emilia 8, Bologna 3, Ravenna 2, Forlì Cesena 1 e Ferrara 0.

Veneto: 271 casi, di cui 53 ricoverati con sintomi, 14 persone in terapia intensiva e 204 persone in quarantena domiciliare. Nessun guarito registrato ad oggi mentre i decessi avvenuti risultano nel numeri di 2. In totale i casi in Veneto sono stati 273 mentre i tamponi eseguiti sono stati 9782.

Totale casi per provincia: PADOVA 135, TREVISO 72, VENEZIA 48, VERONA 8, in fase di verifica e aggiornamento 4, VICENZA 3 e BELLUNO 3.

Piemonte: 51 casi, di cui 12 ricoverati con sintomi, 2 persone in terapia intensiva e 37 persone in quarantena domiciliare. Nessun guarito registrato nè decessi. In totale i casi in Piemonte sono stati 51 mentre i tamponi eseguiti sono stati 434.

Totale casi per provincia: Torino 6, Novara 3, Asti 37, Vercelli 1, Verbano-Cusio-Ossola 4.

Marche: 34 casi, di cui 17 ricoverati con sintomi, 6 persone in terapia intensiva e 11 persone in quarantena domiciliare. Nessun guarito registrato mentre sul fronte decessi si registra un caso. In totale i casi nelle Marche sono stati 35 mentre i tamponi eseguiti sono stati 137. Sul fronte provincie a Pesaro 33 casi mentre ad Ancona 2.

Liguria: 18 casi, di cui 12 ricoverati con sintomi, 1 persona in terapia intensiva e 5 persone in quarantena domiciliare. 4 persone sono guarite e nessun decesso registrato. In totale i casi in Liguria sono stati 22 mentre i tamponi eseguiti sono stati 121.

Totale casi per provincia: Savona 16, Liguria da aggiornare 3, Imperia 1, Genova 1 e La Spezia 1.

Campania: 17 casi, di cui 4 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 13 persone in quarantena domiciliare. In totale i casi in Campania sono stati 17 mentre i tamponi eseguiti sono stati 373. Tutti i 17 casi sono registrati in provincia di Napoli.

Toscana: 12 casi, di cui 7 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 5 persone in quarantena domiciliare. Una persona è stata dimessa in quanto guarita dal coronavirus. In totale i casi in Toscana sono stati 13 mentre i tamponi eseguiti sono stati 613.

Totale contagiati per provincia: Firenze 4, Siena 3, Massa Carrara 3, Pistoia 1, Lucca 1 e Arezzo 1.

Friuli Venezia Giulia: 9 casi, di cui 0 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 9 persone in isolamento domiciliare. In totale i casi in Friuli Venezia Giulia sono stati 9 mentre i tamponi eseguiti sono stati 269. Tutti i casi sono stati registrati in provincia di Trieste.

Sicilia: 5 casi, di cui 2 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 3 persone in isolamento domiciliare. Due persone risultano guarite. In totale i casi in Sicilia sono stati 7 mentre i tamponi eseguiti sono stati 307.

Totale contagi per provincia: Palermo 3, Sicilia da aggiornare 3, Catania 1.

Lazio: 4 casi, di cui 3 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 1 persona in isolamento domiciliare. Tre persone risultano guarite. In totale i casi di coronavirus nel Lazio sono stati 7 mentre i tamponi eseguiti sono stati 773. Tutti i casi sono stati registrati in provincia di Roma.

Abruzzo: 5 casi, di cui 3 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 2 persone in isolamento domiciliare. In totale i casi di coronavirus in Abruzzo sono stati 5 mentre i tamponi eseguiti sono stati 52. I casi sono avvenuti tutti in provincia di Teramo.

Puglia: 4 casi, di cui 2 ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 2 persone in isolamento domiciliare. In totale i casi di coronavirus in Puglia sono stati 4 (3 in provincia di Taranto e 1 in provincia di Bari) mentre i tamponi eseguiti sono stati 278.

Umbria: 2 casi, di cui zero ricoverati con sintomi, nessuno è in terapia intensiva e 2 persone in isolamento domiciliare. In totale i casi di coronavirus in Umbria sono stati 2 (1 in provincia di Perugia e 1 in provincia di Terni) mentre i tamponi eseguiti sono stati 35.

Bolzano: 1 caso ricoverato con sintomi. In totale i casi di coronavirus nella provincia autonoma di Bolzano è solo 1 mentre i tamponi eseguiti sono stati 20.

Calabria: 1 caso in isolamento domiciliare nella provincia di Cosenza. E’ ad ora l’unico caso di coronavirus in Calabria mentre i tamponi eseguiti sono stati 39.

Non risultano casi in Sardegna (29 tamponi eseguiti), Valle d’Aosta (11 tamponi), Trento (122 tamponi), Molise (13 tamponi) e Basilicata (39 tamponi)