Adriano Formoso, il cantautore e messaggero di pace, presenta “Zajal” al Console libanese Khalil Mohamad di ritorno da Beirut

Pubblicità

Condividi

Adriano Formoso, cantautore impegnato nel promuovere crescita personale e messaggi di pace attraverso la sua musica, è stato contattato dal Consolato Libanese in Italia e invitato personalmente dal Console, appena rientrato a Milano da Beirut e dopo aver ascoltato attraverso una piattaforma digitale “Zajal”, la nuova release dell’artista.

L’incontro è avvenuto martedì 1° ottobre 2024 a Milano nel salone di ricevimento degli incontri diplomatici. Il Console Khalil Mohamad ha desiderato incontrare il cantautore milanese e gli ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento. Durante l’evento, Mohamad ha elogiato la bellezza del brano musicale e i contenuti del testo, sottolineando come questi mettano in luce l’umanità dell’artista in questi giorni drammatici per la capitale libanese. Il Console ha evidenziato l’importanza dell’opera di Formoso, riconoscendo il valore sociale ed educativo della sua musica, che riesce a toccare temi profondi e universali.

Pubblicità

Formoso ha omaggiato il Console del suo ultimo libro “Nascere a tempo di rock” che racconta la sua esperienza di ricercatore in neuroscienze e musicista che lo ha portato alla fondazione della Neuropsicofonia che viene utilizzata in ambito clinico in vari contesti attraverso determinate musiche e frequenze acustiche che interagiscono su determinate aree neuropsicologiche dell’individuo. Ha raccontato al Console di essere stato toccato dai tragici scenari di guerra che stanno causando la morte di centinaia di civili, inclusi molti bambini.

Durante l’incontro, Formoso ha parlato del suo nuovo brano “Zajal”, una canzone che prende ispirazione dall’antica tradizione poetica del Medio Oriente, utilizzata per celebrare la vita, la bellezza e la speranza.

“Zajal” è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 settembre 2024, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico globale e diffondere un messaggio di fratellanza universale.

Oltre alla presentazione del singolo, Formoso ha anche annunciato il ritorno del suo spettacolo di grande successo, il Formoso Therapy Show invitando Mohamad a presenziare alla prima del 2025. La nuova edizione prenderà il via dal Teatro San Babila di Milano sabato 25 gennaio alle ore 20.00. Lo spettacolo, che combina musica, performance teatrali e momenti di riflessione, è un invito a prendersi cura del proprio benessere psicologico e fisico trovando un terreno comune attraverso un originale concerto proposto dal poliedrico artista milanese.

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, è possibile scrivere a: staff@formosotherapy.show

Adriano Formoso ricercatore in neuroscienze fondatore della Neuropsicofonia ma anche psicologo e psicoterapeuta, continua il suo impegno come musicista, messaggero di pace e di crescita personale, dimostrando che la musica può essere un potente strumento per il benessere dell’uomo su piano individuale e sociale.

Ascolta ora il brano: https://bfan.link/zajal

Biografia

Adriano Formoso è un cantautore italiano, psicologo psicoterapeuta psicoanalista di gruppo e omeopata-naturopata.

Vive e lavora a Milano alternando la professione clinica e di docente universitario a quella di opinionista per giornali, riviste, radio e televisioni nazionali.

Da cantautore ha pubblicato due album Obiezioni di coscienza RTI Music nel 2000 e Cosa suona il mondo Columbia Sony Music nel 2004.

La sua musica spazia dal rock al blues alla musica etnica contaminata da sonorità standardizzate nella sua ricerca iniziata nei primi anni 2000 sulla relazione tra musica e cervello. I suoi brani hanno avuto un percorso evolutivo sino a diventare strumento imprescindibile delle terapie con i suoi pazienti.

Ha dedicato la sua vita all’arte e alla salute mentale anche attraverso il teatro, la pittura, la scrittura e la musica.

Sito Web | Instagram | Facebook | YouTube | Linkedin