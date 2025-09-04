Addio a Giorgio Armani, il re della moda italiana

Un’icona senza tempo che ha trasformato lo stile in linguaggio universale

L’addio al “Signor Armani”

Il mondo della moda e dell’economia italiana piange la scomparsa di Giorgio Armani, fondatore e anima creativa del gruppo che porta il suo nome. Con “infinito cordoglio” l’azienda ha annunciato la morte del suo ideatore e instancabile motore. Armani, nato l’11 luglio 1934 a Piacenza e recentemente giunto ai 91 anni, si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La camera ardente sarà allestita a Milano, presso l’Armani/Teatro di via Bergognone, mentre i funerali si terranno in forma privata.

L’omaggio delle istituzioni

La scomparsa dello stilista ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato Armani come un maestro capace di ridefinire a livello internazionale i canoni dell’eleganza e del lusso, ispirando intere generazioni di stilisti. Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto rendergli omaggio, sottolineando come “con la sua eleganza, sobrietà e creatività abbia dato lustro alla moda italiana, ispirando il mondo intero. Un simbolo dell’Italia migliore”.

L’eredità di uno stile senza tempo

Armani non è stato soltanto uno stilista, ma un imprenditore visionario che ha portato l’Italia al centro della scena internazionale. Il suo marchio, sinonimo di raffinatezza e sobrietà, ha vestito star di Hollywood, leader politici e sportivi, contribuendo a rendere il Made in Italy un valore riconosciuto in tutto il mondo.