ADCI: Il 26 maggio torna Il Grande Venerdì di Enzo in 10 città italiane

Condividi

Il 26 maggio in 10 città (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari e, da quest’anno, anche Genova e Firenze) torna Il Grande Venerdì di Enzo, la celebre Portfolio Review nata per iniziativa di Enzo Baldoni e in sua memoria promossa ogni anno da ADCI – Art Directors Club Italiano. Durante il Grande Venerdì aspiranti creativi, comunicatori, pubblicitari, copywriter, art director, graphic e UI designer, filmmaker, fotografi ed illustratori, avranno l’opportunità di sottoporre il proprio portfolio direttamente ai più importanti direttori creativi italiani.

Ogni partecipante può prenotarsi per sostenere 3 colloqui con 3 diversi Direttori Creativi, per il ruolo più in linea con il suo percorso professionale, o per il lavoro che sogna di fare una volta completati gli studi. Ogni incontro durerà circa 15-20 minuti.

L’evento è gratuito e molte città sono già sold out, ma sono ancora aperte le iscrizioni per alcune città: è possibile controllare le adesioni e iscriversi a questo indirizzo

“Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Vedere oltre 150 Direttori Creativi di Art Directors Club Italiano dedicare il proprio per guardare i portfolio e indirizzare il cammino delle nuove leve, mi riempie di felicità” così commenta Jack Blanga, Board Member ADCI con delega alle attività per i giovani che dedica anche un suo pensiero alla figura che ha ispirato l’evento organizzato e patrocinato da ADCI “Il Grande Venerdì di Enzo è ispirato e dedicato ad Enzo Baldoni, giornalista, scrittore e blogger, scomparso in Iraq nel 2004 ma di mestiere pubblicitario copywriter e socio ADCI, solito – ogni venerdì, appunto – aprire il proprio studio ai ragazzi e alle ragazze desiderosi di intraprendere la professione. Grazie a Enzo per il suo insegnamento che portiamo nel cuore e rinnoviamo ogni anno con gioia in questa grande serata”.

Un ringraziamento particolare a tutti i Local Ambassador protagonisti de Il Grande Venerdì di Enzo è arrivato anche da Angela Pastore, Board Member ADCI con delega alle Ambasciate

“Credo che il GVDE sia più di una portfolio review ma una vera e propria festa, un giorno importante che diventa momento d’incontro tra generazioni di creativi diverse: chi lavora da anni e chi cerca consigli e opportunità lavorative. Un incontro di rocamboleschi destini, ogni volta ricco di emozioni: un evento straordinario che solo ADCI è in grado di garantire ogni anno, come il più importante d’Italia. Grazie a tutte quelle persone che prendono parte a questa affascinante e complessa organizzazione chiamata GVDE, che anno dopo anno, che diventa sempre più grande e aumenta le opportunità in nuovi territori. Grazie ai nostri Local, a tutti gli organizzatori delle ambasciate, al Consiglio direttivo e alla nostra Presidente per quello che definisco un vero atto d’amore, ogni volta che questo venerdì, ritorna”.

Anche Stefania Siani, Presidente di ADCI,ha voluto sottolineare l’importante opera di sostegno che l‘associazione dedica a favore dei giovani e del loro futuro professionale:

“Come ADCI il nostro impegno per i giovani e per essere abilitatori del loro ingresso nel mondo del lavoro è prioritario. Il Grande Venerdì di Enzo nasce per celebrare la memoria e la generosità di un grande creativo che ha dedicato ai più giovani momenti di mentorship e di vero ascolto.

Sulla scia di questa tradizione noi vogliamo essere dei facilitatori dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle professioni creative.

Il nostro è un lavoro organizzativo imponente che tocca tante regioni d’Italia. Il mio ringraziamento più sentito va al Consiglio, ai Local Ambassador e a tutti i direttori creativi e i giovani protagonisti di questa edizione”.

ADCI | Art Directors Club Italiano

L’Art Directors Club Italiano è l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Nel corso di più di trent’anni di vita, il Club si è evoluto in sintonia con i cambiamenti del mercato, dei media e della società ed è oggi un’associazione allargata che riunisce professionisti e cultori della materia “Comunicazione”, sempre votata al riconoscimento e al sostegno del valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione d’impresa, istituzionale e sociale. La missione del Club è da sempre quella di valorizzare, celebrare e ispirare l’eccellenza creativa italiana come motore di cambiamento positivo nel mondo del business, della società e della cultura, oltre che in quello pubblicitario.