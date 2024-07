By

Un ponte tra imprese, sport e sociale per nuove opportunità

Accordo tra Unimpresa e Fenalc: un patto per sport e sociale

Pubblicità

Condividi

Partnership tra Unimpresa e Fenalc

Unimpresa e Fenalc hanno firmato un accordo di collaborazione operativa per creare un ponte ideale tra il mondo delle imprese, quello del sociale e dello sport. Questo accordo mira a facilitare l’interscambio di opportunità e competenze tra i due settori, ampliando i servizi offerti dalle associazioni e generando un impatto positivo.

Benefici dell’accordo

L’intesa, firmata a Roma dai presidenti di Unimpresa e Fenalc, Giovanna Ferrara e Alberto Spelda, rappresenta un trampolino di lancio per l’integrazione delle rispettive competenze. Le imprese associate a Unimpresa avranno l’opportunità di contribuire attivamente al miglioramento del tessuto sociale, mentre Fenalc potrà usufruire di risorse per espandere e innovare le sue attività sportive e culturali.

Pubblicità

Dichiarazioni dei presidenti

Secondo Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, “L’accordo rappresenta un passo significativo per il sostegno allo sport e alle attività sociali all’interno del mondo imprenditoriale. Lo sport non è solo una fonte di benessere fisico, ma è anche un potente strumento di coesione e sviluppo delle competenze trasversali, fondamentali per il successo delle nostre imprese.”

Alberto Spelda, presidente di Fenalc, aggiunge: “La sottoscrizione di questa intesa segna l’inizio di un percorso comune che mira a costruire una società più equa e inclusiva. Con Unimpresa vogliamo creare un modello di collaborazione replicabile, che dimostra come il valore umano e il successo economico siano strettamente interconnessi.”

Obiettivi futuri

La collaborazione tra Unimpresa e Fenalc permetterà di dividere gli oneri e moltiplicare i benefici, creando un ecosistema virtuoso in cui il benessere sociale e lo sviluppo economico si alimentano reciprocamente. Questo esempio concreto dimostra che l’unione delle forze è la chiave per affrontare le sfide del futuro e costruire un mondo migliore per tutti.