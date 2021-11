Accenture rafforza il management team in Italia con quattro nuove nomine

Nuove nomine in Accenture Italia, azienda leader nel settore dei servizi professionali con oltre 18.000 dipendenti nel Paese: Antonella Aureli arriva a capo dell’area Inclusion & Diversity; Massimiliano Monacoassume il ruolo di Communications, Media and Technology Lead; Paola Mascaro è il nuovo Direttore Marketing e Comunicazione; Teodoro Lio subentra come Consumer & Manufacturing Industries Lead.Tutte le cariche riguardano la regione ICEG, che include, oltre all’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia.

I quattro manager contribuiranno, ciascuno per la propria area, a rafforzare la presenza di Accenture in Italia, tra i mercati chiave a livello mondiale per la società di consulenza, che tra i suoi obiettivi ha quello di alimentare all’interno del paese una cultura dell’innovazione e delle pari opportunità, per sostenere lo sviluppo delle aziende in uno scenario in continua evoluzione.

Antonella Aureli assume il ruolo di Inclusion & Diversity Lead, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel promuovere una cultura inclusiva, attraverso obiettivi misurabili come il raggiungimento della parità di genere a livello globale entro il 2025. Aureli entra a far parte del Comitato Esecutivo, lavorerà in stretta collaborazione con i diversi interlocutori aziendali per guidare sinergicamente le priorità Accenture in ambito Inclusion & Diversity.

Laureata in Ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma, con una specializzazione al MIP – Politecnico di Milano, Antonella è entrata in Accenture nel 1994 e ha maturato una profonda esperienza nel settore del Capital Markets. E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Italiana Accenture e siede nel Consiglio di Indirizzo dell’Associazione Alumni Accenture. Aureli manterrà al contempo il suo ruolo chiave nella gestione di un’importante realtà nel settore bancario.

Teodoro Lio assume il ruolo di Consumer & Manufacturing Industries Lead, è dunque responsabile per Accenture di alcuni settori chiave per l’economia del nostro Paese: dai prodotti di largo consumo al retail, da infrastrutture e trasporti al farmaceutico, dall’automobilistico all’industria pesante. Il nuovo incarico si aggiunge al ruolo europeo di Automotive e Mobility Lead che ricopre dal 2018.

Laureato in Economia all’Università di Torino, Lio è in Accenture dal 2001 dove ha lavorato a stretto contatto con i più grandi attori del panorama nazionale e internazionale del settore industriale. Nel corso degli anni ha lanciato e guidato complessi programmi di trasformazione legati al prodotto connesso, alla trasformazione da prodotto a servizio e all’interazione con il consumatore sui canali digitali. Attualmente è impegnato nel supportare le filiere nella trasformazione verso la sostenibilità, aiutando le aziende a cogliere le opportunità di business legate alla transizione energetica.

A capo della direzione Marketing e Comunicazione entra Paola Mascaro: laureata in Storia Contemporanea, con un Master in Programmazione Neuro Linguistica, ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti della comunicazione d’impresa, proviene da General Electric, dove dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Direttore Communications & Public Affairs. Paola è oggi anche Presidente di Valore D e co-ideatrice e promotrice di In the Boardroom, percorso di alta formazione rivolto a donne che aspirano ad accedere a consigli di Amministrazione. Siede nel Comitato Scientifico della Fondazione Snam e nel CdA della Fondazione Ronald McDonalds ed è Corporate Advisory Board Member alla LUISS Business School. Nel 2020 Forbes l’ha inclusa nella lista delle Top 100 Women.

Massimiliano Monaco, laureato in Ingegneria Elettronica presso La Sapienza di Roma, con un master in Business Administration conseguito presso la SDA Bocconi di Milano, è il nuovo Communications, Media and Technology (CMT) Lead. Durante i suoi quasi 30 anni di carriera in Accenture, ha maturato una profonda conoscenza dei principali mercati telco internazionali, guidando la relazione con grandi clienti in Italia, Centro Europa e America Latina. Prima del suo attuale ruolo, Monaco ha ricoperto alcuni incarichi di responsabilità a livello internazionale: basato a Singapore è stato CMT Lead per il mercato del sudest asiatico e ancor prima è stato Country Managing Director per l’Ungheria con la responsabilità di sviluppo del mercato nel suo complesso e del settore CMT per l’Europa centrale.