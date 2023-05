ABORTO, ANCHE LAURA BOLDRINI NELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE PROMOSSO DALL’ASS.COSCIONI PER “APPLICARE CORRETTAMENTE” LA 194”.  

Condividi

L’ASSOCIAZIONE DI FILOMENA GALLO E MARCO CAPPATO LANCIA ANCHE UNA PETIZIONE ONLINE RIVOLTA AI CITTADINI

18 i Parlamentari che hanno subito aderito all’iniziativa . 8 del PD, 4 M5S. Nessun esponente della maggioranza al Governo

Anche Laura Boldrini aderisce insieme ad altri 17 deputati all’Intergruppo parlamentare in materia di Salute Riproduttiva e Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), promosso dall’Associazione Luca Coscioni. Lo scopo principale dell’intergruppo è promuovere la corretta applicazione e l’aggiornamento della legge 194/1978, per poter garantire a tutte le donne, senza ostacoli di alcun tipo, il rispetto del diritto alla salute riproduttiva. Inoltre, l’iniziativa intende dare attuazione pratica alla Petizione presentata dall’Associazione Luca Coscioni al Parlamento alla fine dello scorso anno e su cui ora è aperta una raccolta firme.

In particolare, gli obiettivi sui quali l’intergruppo lavorerà sono:

· ottenere la pubblicazione di dati aperti sullo stato di applicazione della legge 194 del 1978;

· aggiornare la legge numero 194 del 1978, nel rispetto del diritto alla salute delle donne;

· garantire la gratuità di tutti i moderni metodi contraccettivi.

Hanno aderito all’intergruppo i seguenti parlamentari: Laura Boldrini (Pd), Susanna Camusso (Pd); Stefania Ascari (M5S); Cecilia D’Elia (Pd); Benedetto Dalla Vedova (Misto, +Europa); Sara Ferrari (Pd); Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra); Riccardo Magi (Misto, +Europa); Celestino Magni (Alleanza Verdi e Sinistra); Ilenia Malavasi (Pd); Emma Pavanelli (M5S); Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra); Lia Quartapelle (Pd); Andrea Quartini (M5S); Rachele Scarpa (Pd); Luigi Spagnolli (Pd); Gilda Sportiello (M5S), Giulia Pastorella (Azione).



Nessun esponente di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si è finora reso disponibile nel partecipare al gruppo di lavoro.

“L’intergruppo è l’occasione di una effettiva cooperazione e sinergia politica nell’esclusivo interesse dei cittadini. L’applicazione pratica e concreta di quella che dovrebbe essere l’attività politica in materia di diritti fondamentali”, hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, “Nel corso degli anni abbiamo evidenziato le criticità legate alla non corretta applicazione della legge 194 del 1978. Con questo intergruppo vogliamo quindi ottenere una maggiore tutela e garanzia per tutte quelle donne che, a oggi, a causa di inadempienze e di una legge ferma nel tempo non vedono garantito il loro diritto alla salute riproduttiva