AbbVie ottiene l’approvazione europea per la prima terapia contro il tumore ovarico platino-resistente

Mirvetuximab soravtansine rappresenta una svolta per il trattamento del carcinoma ovarico, offrendo nuove speranze a migliaia di pazienti.

AbbVie ottiene l’approvazione europea per la prima terapia contro il tumore ovarico...

Una terapia mirata contro un tumore aggressivo

Il tumore ovarico è una delle principali cause di morte per tumori ginecologici, con circa 6.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia. Tra le forme più difficili da trattare c’è il carcinoma ovarico platino-resistente, una malattia che spesso insorge dopo il fallimento della chemioterapia standard. Storicamente, le opzioni terapeutiche sono state limitate, ma ora una nuova possibilità sta cambiando il panorama medico.

mirvetuximab soravtansine: una rivoluzione nella cura

La Commissione Europea ha approvato mirvetuximab soravtansine, il primo anticorpo farmaco coniugato (ADC) mirato al recettore alfa dei folati (FRα). Questo trattamento è specificamente indicato per pazienti con tumore ovarico platino-resistente, sieroso di alto grado, che hanno ricevuto da una a tre linee di terapie precedenti.

Lo studio di Fase 3 MIRASOL ha dimostrato che il farmaco riduce del 35% il rischio di progressione della malattia rispetto alla chemioterapia tradizionale, migliorando anche la sopravvivenza globale. Questo approccio rappresenta una svolta nella medicina di precisione, puntando a colpire direttamente le cellule tumorali e minimizzare gli effetti collaterali.

L’importanza del biomarcatore FRα

Il recettore alfa dei folati (FRα) è presente in alte quantità in circa un terzo dei tumori ovarici. Identificarlo è essenziale per determinare l’idoneità al trattamento con mirvetuximab soravtansine. Grazie al test diagnostico approvato, i medici possono selezionare con precisione le pazienti che trarranno maggior beneficio da questa terapia.

Nuove prospettive per i pazienti

Con questa approvazione, AbbVie non solo amplia il suo impegno nel settore oncologico, ma risponde a un bisogno clinico insoddisfatto. Il trattamento non solo migliora la sopravvivenza, ma garantisce anche una migliore qualità di vita, riducendo gli effetti avversi associati alle terapie tradizionali.

“Finalmente, dopo dieci anni, abbiamo una nuova opzione terapeutica efficace per le pazienti con tumore ovarico platino-resistente” – ha dichiarato la Prof.ssa Domenica Lorusso, specialista in ginecologia oncologica.

