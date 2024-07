A-Zeta ottiene la certificazione per la parità di genere: il 41% delle persone del gruppo sono donne

By

Innovazione e inclusione nel settore del credit management

Napoli, 18 luglio 2024 – A-Zeta, gruppo indipendente leader nella data intelligence e specializzato nella gestione e recupero del credito, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere rilasciata da Dasa-Rägister S.p.A., conformemente allo standard UNI/PdR 125:2022. Questo traguardo rende A-Zeta uno dei primi operatori italiani del settore a ricevere tale riconoscimento.

La certificazione, valida per tre anni e soggetta a monitoraggio annuale, valuta la cultura aziendale, la strategia, l’equità retributiva e la governance nella gestione delle risorse umane in funzione del genere. Attualmente, il 41% dei circa 200 dipendenti del Gruppo A-Zeta sono donne, con il 20% di queste in ruoli di responsabilità.

L’impegno di A-Zeta per la parità di genere

La certificazione è il risultato di un’attenta verifica delle misure adottate da A-Zeta per garantire la parità di genere, che includono l’erogazione di servizi di intelligence investigativa, infoproviding, antifrode assicurativa, credit servicing, gestione e recupero crediti, gestione e manutenzione di piani di pagamento e recupero crediti legale.

Le parole dell’Amministratore Delegato

“Abbiamo sempre posto al centro della nostra attenzione l’aspetto umano, sia del nostro personale sia dei clienti. Creare un ambiente professionale equilibrato, inclusivo ed equo aiuta ciascuno a svolgere il proprio lavoro con maggiore passione ed efficienza,” spiega Carmine Evangelista (in foto), Amministratore Delegato del Gruppo A-Zeta. “Ottenere la certificazione per la parità di genere rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione del nostro capitale umano, riflettendo i valori e i principi fondamentali su cui il nostro Gruppo ha basato il proprio percorso di crescita nel corso degli anni.”

Iniziative concrete e obiettivi futuri

Tra le iniziative adottate da A-Zeta per promuovere la parità di genere vi sono il piano di welfare aziendale, lo smartworking e le diverse convenzioni per i dipendenti. Gli obiettivi futuri del Gruppo includono l’aumento della presenza femminile al 45%, la creazione di piani di gestione delle carriere e di bonus benefit, l’implementazione di criteri oggettivi per la gestione dei premi e la formazione specifica sulla prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro.

Certificazioni e impegno per lo sviluppo sostenibile

Con l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 Parità di Genere, A-Zeta raggiunge un totale di 11 certificazioni aziendali, includendo ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, SA 8000, ISO 18295, e ISO 14064. Questo impegno dimostra la dedizione di A-Zeta verso pratiche sostenibili e inclusive.

Focus: la parità di genere in Italia

La certificazione per la parità di genere ha visto una rapida crescita in Italia, diventando uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle politiche sociali. Nel 2023, oltre 1.800 imprese hanno ottenuto questa certificazione, superando il target di 800 previsto dal PNRR entro il 2026. I siti italiani certificati sono saliti a 7.928, con l’aggiunta di 460 siti esteri.