A tu per tu con Silvan: il re dei maghi incanta il Teatro Italia di Roma

Il mago dei maghi: una carriera senza confini

Silvan, il leggendario illusionista, torna a stupire il suo pubblico con uno spettacolo imperdibile: “A tu per tu con Silvan”, in scena il 7 dicembre 2024 al Teatro Italia. Con una carriera che ha attraversato decenni, Silvan è stato l’unico illusionista non statunitense a vincere due volte il prestigioso premio “Magician of the Year”, condividendo il titolo con artisti del calibro di David Copperfield e Lance Burton.

Un omaggio alla magia e alla sua carriera

Lo spettacolo sarà un viaggio nel tempo, tra storie, emozioni e i segreti senza tempo della magia. Silvan ha dedicato la sua vita a quest’arte, rendendola il centro della sua esistenza e guadagnando l’affetto di generazioni di fan. Questo appuntamento rappresenta un omaggio alla sua carriera e alla sua passione, consacrandolo come pioniere delle arti magiche.

Un evento nel cuore del Trofeo Arsenio

“A tu per tu con Silvan” è inserito nel contesto del Trofeo Arsenio, storico premio della Magia Romana. La tre giorni, organizzata dal più giovane presidente d’Italia Davide Spada, si terrà dal 6 all’8 dicembre presso il Teatro Primo Piano, in via Tiburno 33. Oltre allo spettacolo di Silvan, il programma include convegni, conferenze, concorsi e una cena di gala, rendendo questa occasione un punto di incontro per appassionati e professionisti della magia.

Vivi un’esperienza indimenticabile

Assistere a uno spettacolo di Silvan significa immergersi in un mondo di stupore e meraviglia, sospesi in una realtà magica. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, capace di affascinare adulti e bambini.

