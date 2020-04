A Roccarainola (NA) sequestrata fabbrica di mascherine

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato una fabbrica abusiva destinata alla produzione e al confezionamento di “mascherine” a Roccarainola, in provincia di Napoli.

L’operazione effettuata dalle Fiamme Gialle nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per l’emergenza Covid – 19 ha accertato che le mascherine prodotte dalla fabbrica non sarebbero state a norma in quanto prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute.

Le mascherine (1200 pezzi già pronti per l’uso e 350 in lavorazione) sono state sequestrate.

Sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Nola anche tutti i macchinari e le materie prime necessarie alla produzione e al confezionamento.

Secondo quanto si apprende dalle agenzie, dai controlli sarebbe emerso che il titolare della fabbrica non avrebbero avviato alcuna procedura autorizzativa e per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio e ricettazione.

,