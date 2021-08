A Pergola torna Blooming, Festival di arti numeriche e culture digitali

Torna Blooming, il festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche. Venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 la manifestazione ospiterà artisti e studi creativi internazionali con installazioni, videoproiezioni e performance all’interno di location uniche e rare nel centro storico di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche.

Per il quinto anno consecutivo, uno dei borghi più belli d’Italia sarà teatro di sperimentazioni sensoriali, ambienti immersivi e performance coinvolgenti che contribuiranno a valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città.

Blooming, grazie al format che coniuga location suggestive e contenuti spettacolari, si conferma una manifestazione unica nel panorama italiano degli eventi legati alle arti digitali. Anche in questa quinta edizione saranno presenti alcuni dei più importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore; sarà dato largo spazio all’immagine, con video spettacolari, installazioni e proiezioni interattive, e non mancheranno live performances dal carattere ipnotico e intimo.

Adrien M & Claire B (FR)presenteranno Fauna, un progetto di arte nello spazio pubblico in realtà aumentata che condurrà cittadini e visitatori alla ricerca di una curiosa fauna digitale, nascosta in poster e disegni sparsi per la città, da scoprire tramite smartphone. Ryoichi Kurokawa (JP) presenterà una video installazione creata con due algoritmi opposti, che mettono a confronto schemi di comportamento rigidi e casuali, tradotti in sequenze di segni lineari contro linee e segni casuali. Davide Quayola, romano di base a Londra, uno tra i più importanti artisti digitali dell’ultimo decennio, creatore di visioni e immagini magnifiche e potenti, presenterà una video installazione site-specific. Martin Messier (CAN) porterà una installazione sperimentale di grande impatto che sfrutta gli impulsi elettrici per creare sequenze di luci e suoni. Il tedesco di base in Francia Lukas Truniger presenterà una grande installazione site-specific basata sulla luce, che interagisce con la presenza e i movimenti del pubblico modificando in continuazione l’ambiente.

Il panorama italiano è rappresentato da artisti e studi creativi da tutto il territorio nazionale, attivi e conosciuti a livello internazionale. Il duo di musicisti e compositori reConvert, di base in Svizzera, presenterà (ex)tension, una performance ipnotica, di grande impatto, che coniuga ritmiche e luci, in un setup ambientale immersivo. Torna anche la musica dal vivo con Ginevra Nervi, una delle voci e dei talenti compositivi più promettenti del panorama nazionale, candidata ai David di Donatello, autrice di colonne sonore per film e serie TV; la sua voce poliedrica e le sue sonorità impalpabili condurranno il pubblico di Blooming in un live ipnotico e introspettivo, venerdì 10 settembre, nella Chiesa di Santa Maria di Piazza. OOOPStudio, specializzato in spettacolari projection mapping monumentali, presenterà la video installazione Digital Nature, con un allestimento immersivo di dimensioni ambientali. Franz Rosati, musicista e artista digitale, presenterà una video installazione multimediale, in cui immagini e suoni sono generati da processi di machine learning, basata sui concetti di paesaggio, confine, territorio, esperienza e memoria.

Rosati terrà inoltre un workshop di tre giorni (9 – 11 settembre) sulle principali tecnologie per la realizzazione di sistemi interattivi semplici da utilizzare in ambito creativo.

Il festival si aprirà venerdì 10 settembre alle 18:30 con un incontro pubblico di presentazione e approfondimento con gli artisti di questa edizione.

Rinnovata per il 2021 la collaborazione con realtà affini operative nelle Marche, nella sezione del festival dedicata all’apprendimento, con un workshop per bambini organizzato dal CoderDojo Fano (FareCentro, Umanesimo Artificiale e MeMo Mediateca Montanari) nel pomeriggio di sabato 11 settembre, e non mancherà l’atteso appuntamento con gli esperimenti di realtà aumentata, a cura di Alberto Formica, dedicato ad adulti e ragazzi.

Blooming Festival è un progetto di Palazzo Bruschi, associazione di promozione sociale con sede a Pergola, che ha come scopi principali quello di organizzare eventi culturali e favorire gli scambi che sono più che mai necessari tra idee e le opere, artisti, professionisti e pubblico.

La direzione artistica del festival è a cura di Quiet Ensemble, studio creativo di punta nel panorama delle arti visive e new media in Italia.

Il Festival si realizza con il sostegno della Regione Marche, del Comune di Pergola, della fondazione ProHelvetia, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e della Banca di Credito Cooperativo di Pergola.