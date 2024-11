A che punto è la trasformazione digitale delle aziende italiane

Pubblicità

La trasformazione digitale delle imprese italiane prosegue a ritmo sostenuto, ma con alcune sorprese. Secondo i dati dell’Osservatorio SmartiveMap, le funzioni aziendali più reattive sono sustainability e legal, mentre settori come IT e sales mostrano difficoltà nell’adattarsi al cambiamento. Contrariamente alle aspettative, i boomer e la GenX si rivelano più flessibili rispetto ai Zoomer e ai Millennial, che danno priorità a benessere ed equilibrio psicofisico.

Dati dall’Osservatorio SmartiveMap: l’Italia digitale in evoluzione

L’Osservatorio, creato da Smartive, prima società italiana di change management dedicata alla trasformazione digitale, ha coinvolto oltre 28.000 partecipanti e utilizza lo strumento di people analytics SmartiveMap, riconosciuto come best practice dal JRC europeo. I risultati mostrano come settori come logistica e supply chain abbiano migliorato la propria capacità di adattarsi alla Rivoluzione 4.0, mentre marketing e HR necessitano di maggiore competenza in analytics e strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale e risorse umane: PMI in prima linea

L’utilizzo dell’IA in ambito HR è in crescita, con il 41,5% degli HR manager italiani che conferma di usarla. Le PMI, grazie alla loro agilità, si dimostrano più propense al cambiamento rispetto alle grandi aziende, accelerando l’adozione dell’innovazione tecnologica.

Competenze e sostenibilità: le sfide per il 2024

Secondo Francesca Montemagno, CEO di Smartive, il punteggio medio dello Smartive Index italiano è migliorato (61 nel 2024 contro 54 nel 2022), ma resta distante dal target di 80. La vera sfida è fornire competenze digitali integrate a sostenibilità e inclusione. Manager e leader devono sviluppare capacità interculturali e promuovere ambienti inclusivi per migliorare la collaborazione e favorire l’innovazione.

Chi è Smartive

Fondata nel 2016, Smartive si occupa di gestione delle risorse umane con un focus sull’open transformation: un approccio che integra trasformazione culturale e digitale. Il suo strumento, SmartiveMap, e il relativo Smartive Index misurano la maturità digitale delle aziende lungo l’intero percorso di trasformazione.

