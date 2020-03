A Cava de’ Tirreni (Salerno) mascherine per i medici di base

Questa mattina, 18 marzo, il Sindaco Vincenzo Servalli, ha consegnato al dottor Germano Baldi, in rappresentanza dei medici di base, cinquanta mascherine quale simbolico segno di attenzione e vicinanza alla categoria che in questo momento è in prima linea nell’emergenza sanitaria in corso.

“Ho fatto presente al direttore Generale dell’Asl, dott. Mario Iervolino, ed al Direttore del Distretto, dott. Pio Vecchioni – afferma il Sindaco Servalli – le istanze e le esigenze dei nostri medici di base, che stanno operando in condizioni difficilissime, con grande professionalità ed abnegazione. Entrambi mi hanno rappresentato l’apprezzamento per i medici di base della nostra città e le condizioni emergenziali nelle quali loro stessi si trovano, in questi tempi cosi difficili. Ho chiesto loro l’autorizzazione, come gesto simbolico, a mettere a disposizione dei nostri medici 50 mascherine che ho consegnato al dott. Germano Baldi per la distribuzione ai suoi colleghi. Un piccolo gesto per testimoniare l’affetto e la stima della città”.

“Rivolgo un grande apprezzamento al Sindaco Servalli – afferma il dott. Germano Baldi – non solo per questo segno di attenzione ma per tutto l’impegno che sta profondendo per la città. Noi medici di base siamo in sofferenza per la mancanza dei presidi come le mascherine e siamo in trincea per sostenere l’enorme domanda di assistenza da parte dei nostri cittadini sia per quanto riguarda le condizioni di salute, che di informazioni e sostegno psicologico, e non ci risparmiamo nel dare risposte”