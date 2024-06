8000 presenze alla Trentino Music Arena

Pubblicità

Dall’11 al 13 giugno presso la Trentino Music Arena a Trento si sono svolti i casting e le masterclass del contest European Voice & Sound e i live di Trentino Spettacolo & Musica.

La Trentino Music Arena, l’unica arena in mezzo alle montagne, è la location che ospita anche quest’anno i contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” e “EUROPEAN VOICE & SOUND” e i concerti di “Trentino Spettacolo & Musica”.

Dopo aver registrato circa 8000 presenze (nonostante la pioggia) per i live degli artisti della nuova scena musicale Mida, Clara, Anna, Nerissima Serpe, Papa V, Silent Bob e Sick Budd, Tony Boy, il prossimo appuntamento è dall’11 al 13 luglio 2024 con le masterclass e i casting dei contest pomeridiani e i concerti di “Trentino Love Fest” con Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete, Deva, Fabrizio Moro, Il Tre, Kelly Joice, I Santi Francesi, Margherita Vicario.

I contest “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” (per cantanti e musicisti tra i 3 e i 14 anni) e “EUROPEAN VOICE & SOUND” (percantanti e musicisti dai 14 anni in su), organizzati da Nove Eventi Srl, hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. Per ognuno dei due contest è previsto un vincitore per la categoria Best Vocal Performance (BVP) e un vincitore per la categoria Best Instrumental Performance (BIP).

Le iscrizioni sono gratuite e sono aperte fino alla metà del mese di agosto e permettono di salire sul palco prima dei più importanti artisti della nuova scena musicale.

“Trentino Spettacolo & Musica” è un festival alla 2^ edizione organizzato da Centro Servizi Culturali Santa Chiara con la collaborazione di EDG Spettacoli, Trentino Eventi, SGR.

