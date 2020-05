3 consigli per ripartire dopo la quarantena

Gli ultimi mesi sono stati devastanti per moltissime aziende, costrette a chiudere e rimanere ferme per molti, troppi giorni. La crisi dovuta al lockdown però ha inevitabilmente interessato anche i lavoratori dipendenti: alcuni sono ancora in attesa della cassa integrazione, altri si sono dovuti improvvisare smart workers e hanno dovuto continuare a lavorare rimanendo a casa. I meno fortunati però hanno perso il proprio impiego e adesso, che stiamo per uscire dalla quarantena, si ritrovano a dover gestire una situazione alquanto complicata.

Le spese da affrontare per una famiglia sono diverse e quando si perde il lavoro le preoccupazioni aumentano a tal punto da impedirci di mantenere la lucidità. Eppure le opportunità non mancano e bisogna cercare di essere forti, perché solo con la grinta e la determinazione sarà possibile ripartire dopo la quarantena. Oggi vi diamo alcuni consigli preziosi per riuscirci e per affrontare questo periodo nel migliore dei modi.

#1 Iscriversi ad un corso di formazione professionale

Se avete perso il lavoro e non sapete dove sbattere la testa in questo periodo, la cosa migliore da fare è attivarsi per poter ripartire con il piede giusto. Fortunatamente non è ancora tutto perduto ed è possibile approfittare di questo periodo di quarantena per reinventarsi ed essere pronti ad iniziare un nuovo lavoro una volta che il lockdown sarà terminato. Online si possono trovare numerosi corsi di formazione professionale che permettono di avere un più rapido accesso al mondo del lavoro e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Approfittare di questo momento per seguire uno di questi corsi è un ottimo modo per non perdere tempo e poter trovare un nuovo impiego il prima possibile.

#2 Mantenere le buone abitudini acquisite

Queste ultime settimane sono stati difficili per tutti, anche se per alcune persone si sono rivelati decisamente più complesse da gestire. Quello che però tutti possiamo dire di aver riscoperto è il valore del tempo trascorso in famiglia, la buona abitudine di leggere un libro, di cucinare insieme ai figli, di telefonare ai nostri cari. Parliamo di piccole cose che però prima, spesso e volentieri, non avevamo il tempo di fare, perché troppo stressati e presi dal tram tram frenetico della vita quotidiana e del lavoro. Queste buone abitudini vanno conservate: ricordatevi ogni tanto del loro valore, anche quando la quarantena sarà solo un brutto ricordo.

#3 Non temere di esternare le emozioni

L’emergenza sanitaria, il lockdown, la quarantena forzata in casa: tutte queste situazioni sono state difficili da gestire anche a livello emotivo. Ci siamo trovati improvvisamente catapultati in un contesto nuovo, che ci ha spaventati e demoralizzati. Molte persone hanno dovuto dire addio ai propri cari deceduti per il Coronavirus, non hanno potuto nemmeno dare loro l’ultimo saluto e sono dovute rimanere in casa, costrette nel proprio dolore. Gli ultimi mesi hanno portato in tutti noi un’ondata di emozioni che potrebbe essere difficile da gestire. Per ripartire dopo la quarantena dobbiamo affrontarle ed esternarle, non avendo paura di chiedere aiuto ai professionisti se non ce la facciamo da soli.